SERVIREBBE VELOCIZZARE I PROCESSI.E LA PRESCRIZIONE SI ANULEREBBE DA SOLA.

Prescrizione, la riforma ora è in vigore. Di Maio: “Il governo con la Lega è saltato ad agosto perché non volevano questa legge”SARA PURE VERO MA!

Entra in vigore oggi lo stop dopo il primo grado. M5s: “Nessuna rinuncia dello Stato a dare una verità definitiva. Diamo giustizia a chi chiede giustizia”. In Parlamento, però, Forza Italia strizza l’occhio al Pd e ai renziani per “un’abrogazione lampo”. Ieri l’ex premier aveva detto: “Saremo molto presto ‘costretti a votare assieme a Forza Italia”

MA Per velocizzare i processi bisognerebbe fare una vera rivoluzione su tutto l’ordinamento giudiziario e sul diritto penale italiano. A partire dai magistrati a finire alle norme penali. Ma ce li vede lei i nostri politici a fare una rivoluzione del genere…? Non le dice nulla il fatto che l’Italia è l’unico Paese in cui sono vigenti la bellezza di 150.000 leggi, solo perché i politici che eleggiamo (ahimè!) non sono capaci di fare delle norme quadro che annullino e sostituiscano le vecchie norme, ma solo di aggiungere ulteriori leggi ad altre leggi che restano tuttavia in vigore? Creando il malefico risultato di avere delle leggi come le scatole cinesi? Ne apri una e per capire cosa dice, ne devi consultare altre 50 richiamate da quella legge! E pensare che nel nostro Parlamento vivacchiano un sacco di avvocati! O forse è proprio per questo….?

GUARDA CASOE Non vorrei fare il guastafeste ai tanti entusiasti grillini ma lo stop alla prescrizione dopo il primo grado riguarda solo i reati commessi dal primo gennaio 2020, quindi tutti i processi attualmente in essere e tutti quelli futuri riguardanti reati commessi fino al 31/12/2019 sono esclusi. Ora considerando che per arrivare alla sentenza di primo grado servono almeno 4 anni, questo significa che minimo fino al 2024 tutto procederà come è sempre stato. Nel frattempo la legge Bonafede sullo stop alla prescrizione arriverà tra le mani della Corte Costituzionale che per così come è scritta non potrà far altro che dichiararla parzialmente incostituzionale annullando la parte che prevede lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di processo. Insomma si sta facendo tanto rumore per nulla. P.S. Io sono il primo a dire che i procedimenti che si estinguono per avvenuta prescrizione sono uno dei problemi gravi della giustizia italiana e del paese, ma la soluzione trovata è in evidente contrasto con l’art. 111 della Carta Costituzionale e quindi nella pratica non troverà mai applicazione.Si amici grulli! La prescrizione non si applica ai processi in corso. Bonafede ha chiarito che la novità si applicherà solo ai procedimenti per reati commessi dal 1° gennaio 2020, quindi tutti i procedimenti giudiziari oggi in corso sono soggetti alla prescrizione vigente, con buona pace dei creduloni. In pratica siamo alla solita PROPAGANDA POPULISTA CIARLATANA. Meglio sarebbe stato se Bonafede avesse lavorato per VELOCIZZARE I PROCESSI, con decreti ministeriali per l’introduzione di norme semplici ed a costo zero, come le notifiche via PEC o il ricorso ampliato alla mediazione o altre norme contro l’eccessivo formalismo burocratico, causa di lentezza esasperante dei processi. Ma il M5S non vuole risolvere i problemi della GIUSTIZIA ITALIANA, ma solo i propri problemi di MoVimento allo sfascio.

Il problema dei 5 stelle e di chi li vota è capire che i provvedimenti possono anche essere giusti,ma se non vengono fatti correttamente finiscono per essere più un danno che un beneficio. Il reddito di cittadinanza,com’è stato fatto,è stato solo una misura assistenziale , che non ha portato vantaggi ne all’economia , ne all’ occupazione e neanche a chi ha avuto qualche spicciolo ,che è meglio di niente, ma non ti cambia la vita.Stesso discorso sulla prescrizione , che senso ha bloccarla senza garantire dei tempi di processo , senza potenziare la macchina giudiziaria e senza semplificare il nostro sistema giuridico? E’ sacrosanto chiedere che un colpevole non fugga dalle proprie colpe , ma è altrettanto sacrosanto avere una sentenza in tempi umani , soprattutto se si è innocenti e si devono affrontare processi lunghi ,costosi e destabilizzanti.

Finalmente un motivo vero per festeggiare l’inizio dell’anno.Se il PD voterà con la dx per abrogarla cade il governo.E QUI Cè DA RIDERE! Figurati se il M5S farà mai cadere il governo. Figurati se i parlamentari del M5S accetteranno mai le elezioni, sapendo che neppure 1 su 4 ritornerà in Parlamento. Scendete dal pero. Vivete in un mondo di favole.Ahhahahahahh, questa è bella!!! E rinunciare ad altri 3 anni di poltorne? Suvvia facciamo i seri… P.S. Tra l’altro ci penserà la Corte Costituzionale a cassare la riforma Bonafede in quanto in contrasto con l’art. 111 della Carta Costituzionale, quindi il sacrificio delle poltrone sarebbe del tutto inutile.

SERVIREBBE VELOCIZZARE I PROCESSI.E LA PRESCRIZIONE SI ANULEREBBE DA SOLA.

