5 stelle : uno vale uno, ma se critichi, dibatti o sei contrario sei nessuno. Insomma una dittatura.

Paragone, il Parlamento non è uno studio tv. La vera coerenza sarebbe stata resistere

Il problema sul quale il M5S o SETTA 5S si rigira come una mosca intrappolata in un bicchiere capovolto è molto semplice: la propaganda che ha portato il M5S al successo nel 2018 era basata sul confronto tra la realtà e il mondo dei sogni, quello nel quale non è necessario fare compromessi. Questo confronto ha consentito al M5S di gettare fango su tutti i partiti, ma soprattutto sul PD, e di promettere sogni, lucrando consenso elettorale. Oggi il M5S è al governo e deve fare i conti con la realtà, mentre i suoi (ex-)elettori sono rimasti al mondo dei sogni che era stato loro promesso. Anche il Senatore Paragone, come molti altri, ha continuato a navigare nel mondo dei sogni. In pratica il M5S sulle ali del progetto di Grillo e Casaleggio ha costruito un sistema fallimentare, nel quale la coerenza è coerenza sui sogni, mentre una politica realistica è un tradimento. Poi si lamentano se perdono consenso.

Continuate a buttare fumo negli occhi con i movimenti ittici e a cacciare chi grida che il re è nudo. Si chiama suicidio assistito. Quando invece un politico fa davvero il politico , come Renzi, ricordandoci che i Francia sta avvenendo il finimondo per bloccare una mini Fornero, ecco che smettiamo di riempirci la bocca per parlare di fantasie inesistenti e concetti fumosamente retorici come “il clima d’odio” e “il pericolo del ritorno al fascismo”, e magicamente ricompaiono i veri problemi del mondo contemporaneo che il movimento sta tradendo.

Il programma di ogni partito politico prima delle elezioni, rappresenta un progetto di trasformazione del Paese se il partito otterrà i voti per governare da solo. In quel caso, ogni deviazione rispetto al programma potrebbe rappresentare un tradimento (uso il condizionale perché le modifiche potrebbero migliorare il risultato. Senza la maggioranza assoluta, il programma rappresenta una direzione mantenendo duro su alcuni obiettivi e modificandone altri per tener conto delle esigenze degli altri partiti con i quali si intende fare il governo. Questa è una regola che chi ha confidenza con la politica dovrebbe conoscere. Paragone, con il quale non mo trovo d’accordo su tanti aspetti, l’ha purtroppo dimenticata. Ed il suo vociare in modo poco elegante dopo l’espulsione, mi fa capire che non ha ancora fatto un riflessione sui suoi torti in questa vicenda.

Ma veramente si pensava che una volta raggiunta la stanza dei bottoni tutti i problemi sarebbero spariti magicamente? Dimmi che stai scherzando, neanche col 60% dei voti si cancellano tutte le criticità messe in opera in 70 anni di malgoverni. Qualcuno forse pensava che coi 5S il debito pubblico si sarebbe volatilizzato? E poi cosa vuol dire “pensare diversamente” perchè Paragone mica lo dice. Si rifugia nei soliti luoghi comuni dove tutti si trovano sempre d’accordo. “piove, governo ladro” questo dice paragone.

5 stelle : uno vale uno, ma se critichi, dibatti o sei contrario sei nessuno. Insomma una dittatura. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo