CASO GREGORETTI, L’AUTODIFESA DI SALVINI

Nave Gregoretti, Salvini accusa Conte: “Il suo sostegno era implicito” La memoria difensiva dell’ex ministro dell’Interno. La giunta esaminerà la richiesta di procedere del tribunale dei ministri di Catania il 20 gennaio

Il leader della Lega Matteo Salvini ha depositato in Giunta per le autorizzazioni parlamentari del Senato la sua memoria difensiva sul caso Gregoretti, dove assicura di aver agito nell’interesse dell’Italia, “col pieno coinvolgimento di Palazzo Chigi e dei ministeri competenti, in modo perfettamente sovrapponibile a quanto accaduto per la nave Diciotti. Una vicenda, quest’ultima, che aveva convinto il Senato (20 marzo 2019) a negare l’autorizzazione a procedere nei confronti del titolare dell’Interno”.

L’ex responsabile del Viminale ripercorre minuziosamente tutti gli avvenimenti che hanno preceduto lo sbarco degli immigrati dalla Gregoretti, sottolineando “il ruolo attivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche per coinvolgere i Paesi europei nella redistribuzione”.

In particolare, come documentato da una mail allegata alla memoria, “la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva investito della questione alcuni Stati membri: Germania, Francia, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda. Un accordo per l’accoglienza era stato raggiunto anche con la Cei. Il tutto dopo una riunione di coordinamento del 2 agosto 2019 convocata dalla Commissione Europea. Salvini spiega che c’è traccia di comunicazioni tra il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo di Roma con gli uffici di Gabinetto dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Difesa, dell’Interno e degli Affari Esteri. È rilevante il ruolo del premier Giuseppe Conte: il 26 luglio 2019, il giorno prima dell’arrivo della Gregoretti nella rada del porto di Catania, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva inoltrato formale richiesta di redistribuzione degli immigrati ad altri Paesi europei”.

“È dunque evidente come fosse il Governo, in modo collegiale, a gestire tale attività” evidenzia Salvini.

Ahia! Salvini con il sostegno implicito, dimostra di non avere carte valide.

Il sostegno doveva essere esplicito e controfirmato dagli altri ministri, come prevede il suo Decreto sicurezza bis, che evidentemente non ha mai letto.Questo dimostra quanto la Lega si sia affidata ad un ragazzo immagine privo di qualsiasi capacità politica.Lo dimostra il fatto che la Meloni sta scalando la leadership della destra.Poveri Leghisti ex Lega Nord, in che mani siete finiti!

Vi ricordate di quando Salvini sosteneva di avere prove inconfutabili sulla “collegialità” della decisione sul blocco della Gregoretti? Bene. Oggi lo stesso ha depositato presso la Giunta delle immunità la propria “difesa” in 30 pagine. E indovinate un po’? Di prove della “collegialità” della decisione neanche l’ombra. Neanche l’ombra. Ma fermi. Perché in quella mossa c’è comunque il solito trucco salviniano. Su cosa imbastisce infatti la sua difesa se lì in mezzo non c’è niente? Furbescamente, sulle dichiarazioni. Si, sulle dichiarazioni pubbliche degli altri. Qualcuno nel governo all’epoca diceva infatti cose del tipo “l’Europa deve farsi carico del problema migranti”. E quindi lui quindi oggi afferma che, sulla base di quelle parole, la decisione di bloccare la nave sarebbe stata collegiale. Per capirci, un po’ come se in un’azienda alcuni soci lamentassero scarsa liquidità. E allora uno di essi decidesse, da solo, di fare una rapina in banca per trovare dei soldi. Ma poi, una trascinato davanti ad un giudice, quello stesso affermasse che la decisione di rapinare la banca è stata collegiale, di tutti, “perché gli altri soci lamentavano mancanza di soldi”. Ecco, grossomodo lo stesso principio vale per la difesa di Salvini sulla Gregoretti. Ma, caro Matteo, lasciatelo dire: forse qualcuno tra il tuo pubblico lo puoi ancora fregare con questi trucchetti. Ma noi no. E, francamente, a giudicare dalla fretta che hai di andare ad elezioni, qualcosa ci dice che anche tu, stavolta, credi molto poco che questo trucchetto funzionerà stavolta. Davvero molto, molto poco.

CASO GREGORETTI, L’AUTODIFESA DI SALVINI ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo