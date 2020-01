Giggino, non c’è stato nessun condottiero come te dai tempi di Giulio Cesare.Neppure dai tempi di Alessandro il Grande! Perchè porre limiti all’immodestia di Giggino?

Le notti dei lunghi coltelli dentro i 5 stelle.Fioramonti lascia a Natale, Paragone espulso a Capodanno senza neanche una riunione dei probiviri. Notti di festa trasformate in resa dei conti dentro M5S. Di Maio deciso a fare pulizia, ma il sistema è al collasso

Macché Notte dei Lunghi Coltelli.Semplicemente una pochade, un vaudeville, un puro avanspettacolo, una compagnia di girovaghi, un miraggio, una pizza bruciata nel forno, un Titanic affondato nello stagno dove sguazzavano le oche.

FRANZA o SPAGNA, BASTA CHE SE MAGNA.Questa é l’unica “logica del movimento”.

Non gli frega più di niente, basta non tornare a fare gli stagisti da Decathlon (sic) o la pescivendola al mercato rionale (sic).Questi personaggi a 5 stelle non sono in grado di assumersi responsabilità; sono al governo nazionale e passano il tempo a scannarsi tra loro invece che pensare ai problemi del Paese, qualsiasi realtà locale amministrino (dalla grande città al piccolo comune) fanno danni per non dire disastri. L’ infantile inefficienza di una manica di scappati di casa, che hanno sconfitto la propria personalissima povertà e aggravato le condizioni di tutto il resto del Paese.

Questo PAGLIACCIO deve ritornare al San Paolo a vendere bibite, vi rendete conto di cosa sta combinando? Nonostante gli americani glielo abbiano spiegato in tutte le salse che il matrimonio con Huawei per il G5 “non s’ha da fare”, glielo ha ripetuto persino il segretario di Stato USA Pompeo, venuto di proposito per farglielo capire, ma Giggino il ripetente contravvenendo ad ogni grammatica geopolitica tira per il G5 cinese. Intanto come prima ritorsione gli USA hanno bandito l’italiana Leonardo (ex Finmeccanica) dai loro contratti. Per quanto riguarda la Libia Giggino non è stato nemmeno chiamato ai vertici internazionali, ed Erdogan gli sta soffiando sotto il naso quel po’ di iinfluenza che avevamo ancora e forse anche le forniture all’ENI di uno dei petroli tra i più pregiati al mondo. Sarà la nemesi storica: Giolitti tolse la Libia alla Turchia ottomana (Guerra italo-turca del 1912) ed oggi la Turchia se la sta riprendendo. Sta di fatto che questo Giggino si sta rivelando un incapace di proporzioni colossali!

Nel frattempo : Mentre Egitto Russia e Francia si stanno dividendo la Libia con le sue risorse e mentre la Turchia cerca di entrare nel gioco il nostro Ministri degli Esteri Giggggetto di che si occupa ? Ma del suo partito ( pardon MOVIMENTO ) che si sta sbriciolando .

L’ex bibitaro Gigetto Di Maio e’ il regalo peggiore che Grillo poteva fare al paese.

Una figura di incapace come poche viste in questo povero paese .Alfano nei suoi confronti era una cima..Per fortuna che si ricorda quale sarà la vera emergenza di inizio 2020: la guerra in libia, di fatto una proxy war tra turchi e russi.Di Maio da ministro degli esteri dovrebbe preoccuparsi essenzialmente di questo problema, altro che beghe interne contro Di Battista o altri peones alla paragone.

Retroscena mode: on.In realtà tutti questi piani diabolici mi sembrano farlocchi. credo che nessuno nel Movimento sappia più cosa succede e non ci sia uno straccio di progetto non dico a lunga, ma nemmeno a media scadenza. si naviga alla giornata, in balia delle lotte intestine e della ricerca di un’identità che ormai non c’è più.

Tutti cercano capri espiatori: Fioramonti, Paragone, la Lezzi, Di Maio, Casaleggio, i non paganti, etc., quando è evidente che quello che ha disastrato il Movimento è uno solo: Grillo, quando ha deciso dal giorno alla notte di fare un governo col PD.

Era evidente che questo avrebbe causato una rottura, perché non è solo un cambio di alleanza; è un cambio strutturale. il governo con Salvini era così smandrappato che il Movimento poteva anche far finta di essere rimasto un movimento di piazza, scamiciato e urlante, e accontentare così i propri parlamentari e la base. Il PD invece è così compenetrato con le istituzioni e il sistema che governare assieme a lui rende necessario un cambio d’abito totale, cambio a cui il Movimento non è minimamente preparato. Voler continuare a far finta di niente, dicendo che tutto va bene (come fa Travaglio che dice che questo governo è il migliore dei mondi possibili e addirittura che dalle europee il Movimento è l’unico, oltre alla Meloni, ad aver aumentato i consensi nei sondaggi), non può che portare al tracollo del M5S.

Ma la televisione ha detto che il nuovo anno

porterà una trasformazione

e tutti quanti stiamo già aspettando.

Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno,

ogni Cristo scenderà dalla croce

anche gli uccelli faranno ritorno.

Ci sarà da mangiare e luce tutto l’anno,

anche i muti potranno parlare

mentre i sordi già lo fanno.

E si farà l’amore ognuno come gli va,

anche i preti potranno sposarsi

ma soltanto a una certa età,

e senza grandi disturbi qualcuno sparirà,

saranno forse i troppo furbi

e i cretini di ogni età.

Ho postato tre strofe di questa straordinaria canzone di Lucio Dalla per dire che, forse senza che neppure loro lo sappiano, questo è il mondo che i grillini avrebbero voluto e che forse alcuni di loro ancora vorrebbero.una riflessione particolare meritano gli ultimi due versi della terza strofa.Nel frattempo, enjoy life

Giggino, non c’è stato nessun condottiero come te dai tempi di Giulio Cesare.Neppure dai tempi di Alessandro il Grande! Perchè porre limiti all’immodestia di Giggino? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo