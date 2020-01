Pronta la memoria difensiva di Salvini sulla Gregoretti: “Mi arrestino, non me ne frega niente”

Il leader leghista la depositerà oggi venerdì in Senato. Ribadirà di aver agito nell’interesse dell’Italia e che il Governo gialloverde era informato, a partire da P. Chigi e Farnesina

Vorrebbe fare il martire,ma non gli riesce nemmeno quello al Capitan Fracassa.Una domandina alla sua ” difesa dei confini” è : gli ” invasori”,armati di cannoni di Navarrone, pericolosissimi, alla fine del sequestro ( solo un giudice può limitare la libertà personale,ma lui questo non lo sa), sono stati respinti o fatti scendere? Ma ,a parte questo processo,la valanga di altri processi che ha sul groppone,sono pura fantasia o sono suoi comportamenti scorretti? In 14 mesi ha fatto il Capitan Spaventa e caro gli costerà ( altro che non gliene frega,se ne accorgerà).

Il bullismo da spiaggia di questo ex Ministro del Caos e dell’Incivilta’, non ha limiti di fronte al profondo analfabetismo che lo anima. Ma il problema non è lui, che intanto si sta suicidando politicamente ogni giorno che passa, ma tutti i beoti che ancora lo voterebbero. Fine pena, mai ! ultima modifica: da

