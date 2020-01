La grande illusione di Conte.Il successo del premier presso i democratici è lo specchio di una metamorfosi della sinistra, Landini e Pd inclusi. Ma è efficace a fermare la destra? Appunti su un abbaglio collettivo.

Conte è un bugiardo che ha dichiarato “Non sono disponibile per altri governi dopo questo.” E ci ha messo pochi giorni per autosconfessare quanto detto pochi mesi prima. E’ stato al governo con Salvini approvando, ovviamente, quello che faceva, essendo il Capo del Governo, ed ora fa lo gnorri tipo “vediamo se veramente lo sapevo e approvavo”: ridicolo ed offensivo per chiunque abbia un’intelligenza media. Infine da quell’opportunista che i fatti hanno rivelato essere è andato a dire ai dirigenti del PD “Il mio cuore batte a sinistra.” Io sono una persona qualsiasi ma ci tengo ad essere coerente e a non sconfessare me stessa per una questione di dignità personale: nel mio piccolo tengo alla mia immagine, Conte non mi pare.

Dipingere Conte come uno statista coi fiocchi è semplicemente ridicolo. Un uomo che ha avallato ogni decisione leghista, salvo alzare la voce quando salvini già lo aveva scaricato. Il M5S aiuta i poveri? Sì, con l’elemosina del RdC, misura puramente assistenziale che non produce alcun lavoro in quelle regioni dove il lavoro non c’è. Per quanto tempo le casse dello Stato potranno reggere? In quanto alla revoca delle concessioni, sarebbe sacrosanta in presenza di una sentenza giudiziaria che mettesse con le spalle al muro ASPI, molto pericolosa invece se fatta di iniziativa del governo, per il rischio fondato di ricorsi milionari da parte di ASPI. Non basta additare chi si ritiene colpevole, ci vuole un giudice che confermi. Di Maio poi, dopo aver “risolto” il caso ILVA (come il caso Whirlpool), ora si fa prendere per il naso in Libia dalla Turchia (dopo oltre un anno di indecisioni diplomatiche successive al ritiro dell’ambassciatore aTripoli), così ci vedremo soffiare i giacimenti ora gestiti da (ma tanto lui conta sulle energie alternative…). Insomma, un vero re Mida al contrario, che trasforma in letame tutto quello che tocca.

E’ onesto recensire le buone “intenzioni” dei CONTE 5S. Ma una ricognizione sul campo per verificare la sparizione, dal balcone urlata, della povertà è non meno necessaria. Ad esempio,CONTE Di Maio potrebbe verificare che gli anziani con la pensione minima la povertà la vivono ancora, e in silenzio. Che la meravigliosa idea dei navigatori deputati a indicare i non_indicabili illusori miraggi della occupazione è stata una idiozia. Sempre CONTE Di Maio, se percorresse le strade e autostrade italiane in compagnia di un onesto e capace ingegnere strutturale, potrebbe riuscire a comprendere che il conglomerato cementizio armato, anche quello ben progettato e ben realizzato, non dura oltre 60-70 anni, e perciò i disastri che continueranno a verificarsi con drammatica accelerazione nei prossimi decenni non potranno essere affrontati con la revoca delle concessioni ai Benetton ( che reputo mascalzoni patentati ). E solo ad esempio.

POI: Leggo le analisi giornalistiche che interpretano il passato e raramente vi trovo altro che un arruffarsi di concetti in massima parte scontati e poco illuminanti. Quando si azzardano ad alzare lo sguardo verso il futuro, li si legge soprattutto per divertirsi quel tanto. Il presente è quello che è, il futuro sarà quello che sarà, quasi mai i giornalisti ci azzeccano e, quando avviene, è più opera della Dea Bendata che della loro sagacia politica.

Un appunto su Landini : il sindacato fece una battaglia retrograda sul jobs act, ora si genuflette quasi ai piedi di Conte. Senza menzionare il PD, che anch’esso scese in campo contro una legge pur congegnata e votata dai suoi parlamentari, ma che, per dire, accettò senza battere ciglio l’austerità del governo Monti. Il PD…con questo leader e con questa classe dirigente non può andare lontano. Sogna ancora i vecchi ideali politici della sinistra, piange a calde lacrime per il fallimento elettorale di uno stalinista senza cervello come Corbyn, un suo idolo ( per non parlare di Maduro). Occorrerebbe, nel PD, una vera e propria rivoluzione delle idee politiche e sociali in un mondo che ormai sono incapaci di comprendere. Direi, a questo punto, di rottamare il partito e di rifondarlo facendovi arrivare gente giovane ( sotto ai 30) e molte ( giovani e meno giovani) donne. Oppure, se la fatica sarebbe tale da spaventare anche Ercole, ma basta semplicemente passare a Italia Viva. Le cariatidi tipo Zinga o Bersani potranno spostarsi a sinistra e fondare una dozzina di gruppuscoli.

La grande illusione di Conte.Credo che il successo di colui che nel PD considerano il “signor nessuno”, sia da ricercare nel fatto che i vari capi, capetti e pseudo rottamatori non lo considerano un pericolo per la loro leadership nel caso che qualcuno di essi riesca a conquistarla e quindi scalzarlo con facilità. Per l’Italia serve altro e non persone che per coltivare il proprio orticello, vivacchiano per come d’altronde stanno facendo!!!!! ultima modifica: da

