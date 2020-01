Raid Usa in Iraq, con l’uccisione di Soleimani la mezzanotte della guerra è più vicina

Sono affari tra gli USA e l’Iran qualcuno sostiene.Assolutamente NO: Sono affari del mondo intero e chiunque ne pregiudichi gli equilibri e rischi di far deflagrare un conflitto dagli sviluppi inimmaginabili ne è GRAVEMENTE responsabile: potete davvero credere che se dovesse scoppiare una tale guerra la Russia, la Turchia e in un secondo tempo, la stessa Cina resterebbero alla finestra? Se lo credete davvero siete dei ingenui ed inguaribilmente ottimisti

Trump aveva promesso in campagna elettorale il progressivo ritiro dal M.O. e la pacificazione dell’area, ma i fatti dimostrano esattamente il contrario: la sua “resa totale” all’agenda criminale e guerrafondaia del Pentagono e della lobby filoisraeliana!

Trump pur di vincere le elezioni è disposto a dar fuoco al mondo; invece di riequilibrare il sistema ha scelto di mantenerlo uguale ma di diminuire il numero degli abitanti della terra con belle guerre; L’america rimane al riparo perchè nel mediterraneo ci affacciamo noi Europa; in effetti l’Europa dovrebbe farsi sentire o ora o mai più.

Cosa c’è di meglio di una guerra o anche solo rischio di guerra per distogliere l’attenzione dal procedimento di impeachment? Ricordo quando Bush junior che aveva un gradimento bassissimo dopo l’11 settembre 2001 improvvisamente vide salire il suo gradimento alle stelle. Per quanto stupido fosse il comandante in capo intorno a lui gli americani si strinsero. Gli USa e il suo presidente rappresentano oggi il maggiore rischio per la pace nel mondo per due motivi: 1) è un impero in declino rispetto alla crescita cinese e per questo più cattivo e pericoloso. Non è più in grado di garantire la pace, ma di creare caos nei paesi che gli si oppongono si. 2 il comandante in capo TRUMP è sotto attacco da quando è stato eletto e quindi più pericoloso che mai. Per quasi tutta la classe dirigente ed i media USA non doveva vincere lui ma la Clinton. L’ effetto di questo attacco sarà di far passare in second’ordine la procedura di impeachment e anche, paradossalmente, rafforzerà l’ Iran riducendo le proteste contro il regime. Speriamo solo che questo gioco infernale non finisca in catastrofe.

PS:Gli americani hanno almeno tre agenzie d’intelligence che avrebbero potuto fare lo stesso sporco lavoro con meno clamore e forse confondere le acque invece Trump da buon massacane ha preferito la via più grossolana, d’altra parte è la sua natura, un elefante incazzato in una cristalleria. Ma come si fa a eleggere a capo del mondo un Briatore americano cioè il nulla più spinto con le casse piene di soldi o forse no piene di debiti ora risolti con la presidenza(il Papa dei Papi ha fatto scuola), ce ne vuole di coraggio e idiozia e non mi si dica che gli USA mai sono cresciuti come ora perché sono state create bolle finanziarie che molto presto scoppieranno, è a questo che servono le guerre per correre ai ripari. Gli americani li conosciamo bene, popolo senza cultura se non quella del denaro quindi pericoloso…

