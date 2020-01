Dai renziani sì al processo a SalviniSarebbe ora che venisse processato ! Almeno potrebbe servire per fargli capire che non può fare tutto quello che gli viene in mente solo perché ha i voti !!

Gregoretti, dai renziani sì al processo a Salvini.La difesa dell’ex ministro cerca di coinvolgere Conte e il vecchio governo, ma i suoi scambi di mail li scagionano. Italia Viva: “Un caso più grave della Diciotti” L’abuso d’ufficio o di autorità a Salvini oltre al reato più grave deve essere contestato da parte di chi svolge l’inchiesta, anche sui militari Italiani consegnati forzatamente a bordo sia della Diciotti che della Gregoretti. Qui non si parla di Ong, qui si parla di militari Italiani su una nave da guerra (territorio Italiano) privati forzatamente della libertà di scendere a terra dopo lunghe navigazioni. Da ex Ufficiale di Marina sono sconcertato da questi capricci(Politici) d’un Ministro.

Purtroppo tutto è possibile , ma i fatti vissuti parlano chiaro. Ed è ora che anche la politica esca dalle ambiguità e dalle strumentalizzazioni di parte. I cittadini perbene sono stanchi…! Sarà arrivato il momento di eliminare questa immunità parlamentar? Fu istituita in un contesto storico in cui poteva avere un senso, ma adesso è veramente anacronistica. Se sono sempre così convinti di essere campioni di onestà a che gli serve?

Dov’è il problema? Il nostro braveheart alla polenta (ed al mojito d’estate), che offre il petto al plotone di esecuzione solo se sicuro di essere adeguatamente protetto dallo scudo dell’immunità parlamentare, ha testualmente detto che a lui, di essere incarcerato, “non gliene potrebbe fregare di meno”. E allora, di che cosa si sta parlando?

Psicanalisi e politica. Salvini ha dato i suoi primi strani segni quando ha abbandonato gli studi per dedicarsi (come affermato) alla causa della Padania. Questo gesto non è mai stato studiato dagli psicologi, anche se da esso si potrebbero già intuire segni preoccupanti. Non sentirsi più gratificato dalla conoscenza e dal sapere, bensì dai discorsi di Bossi, equivale al sentirsi nauseato dall’ascolto di Beethoven per bearsi invece dall’ascolto del muggito delle vacche. Se questo fosse il caso, allora il caso diventa interessante. Il rifiuto del sapere per abbracciare il pregiudizio ed il fanatismo ideologico è una scelta di tipo “islamico”, o frequentissima nel campo delle sette e delle religioni. In ciò si rivelerebbe la tendenza del personaggio ad ergersi a “guida spirituale” di una nazione, come un Ayatollah FASCISTA padano.

Che Salvini avrebbe tentato di difendersi cercando di distribuire le responsabilità anche sugli altri era più che normale.

Peccato che da qualche giorno andasse dicendo che aveva prove chiarissime sulla sua trasparenza di Ministro e patriota modello, prove che poi non solo non esistono ma dimostrano ancora di più che per lui esiste solo il faccio come mi pare e me ne frego (già sentite ste frasi).

A volte la miglior musica è il silenzio..

Tra i cattivi ci sono gradi diversi per esprimere la cattiveria e quasi sempre iniziano con lo scaricare le proprie responsabilità su qualcun altro. Nel 1924, dopo il delitto Matteotti, Mussolini, indicato come mandante dell’omicidio, all’inizio cercò di scaricare tutte le responsabilità su Cesare Rossi, responsabile della Ceka fascista. Quando poi fu evidente che era lui il mandante, pur con giri di parole che cercavano di escludere il suo coinvolgimento diretto, se ne assunse la responsabilità morale. Salvini è ancora nella prima fase, sta cercando di scaricare le responsabilità del blocco della nave Gregoretti su Conte e sul resto dell’ex governo. Chissà se arriverà mai alla seconda fase. Un cattivo da commedia dell’arte, più convincente a bere mojito che a fare il duro.

Dai renziani sì al processo a SalviniSarebbe ora che venisse processato ! Almeno potrebbe servire per fargli capire che non può fare tutto quello che gli viene in mente solo perché ha i voti !!

