Matteo Renzi: “Il M5s è morto, in Emilia andrà sotto il 7 per cento”

I Cinque stelle sono morti. Solo che ancora non lo sanno. Parola di Matteo Renzi, “Io sul Pd mi taccio. I 5 stelle, però, sono morti anche se non lo sanno, anche se penso che alcuni di loro lo sappiano pure. La verità è che il dentifricio è uscito dal tubetto”. E ancora, continua il leader di Italia Viva: “I prossimi mesi lo dimostreranno: ora vediamo cosa racconterà Giuseppe Conte, il nuovo Profeta di Repubblica, nel prossimo vertice di maggioranza; poi cominceremo a discutere fino alle elezioni in Emilia, in cui i grillini andranno sotto il 7 per cento. Il giorno dopo uscirà il mio libro in cui dirò quello che penso su giustizia – la legge Bonafede sulla prescrizione, ad esempio, per me è un obbrobrio giuridico – ed economia, che è il contrario di quello che pensano i grillini”.

Poi, prevede ancora Renzi, “avremo tre mesi prima della scadenza delle regionali in Toscana per decidere cosa fare di questa legislatura. Ma quello dipenderà dal Pd, dall’attuale premier, da Salvini e da tutti gli altri. Oggi dico solo che i grillini sono un falso problema, che i prossimi mesi risolveranno”.

Infine, conclude Renzi, per Luigi Di Maio ci saranno delle novità: “Se per i magistrati – spiega – la Fondazione Open è un partito, allora penso che prima o poi qualcuno andrà a vedere cosa è la Casaleggio associati e il blog di Grillo. Sulla messa sotto accusa di Salvini per il caso della nave Gregoretti noi probabilmente diremo di sì, dato che è difficile per me cambiare idea visto che in un caso analogo, quello della motonave Diciotti, noi decidemmo in quel senso. Il problema però è un altro: se Salvini dimostrasse con una carta la corresponsabilità, o meglio la correità, di Conte, come la metteremmo?”.

Un tempo i 5 Stronzi avevano il 33%……Temo che in Emilia il 7%sia ancora troppo.

Anni fa Grillo voleva impossessarsi del PD Grillo! non glielo hanno permesso,ma con l’aiuto di qualche sinistronzo aveva dato vita ad un movimento interessante, purtroppo lo ha lasciato impantanarsi in una melma puzzolente che attanaglia ora tutto il parlamento.

Si i GILLOIDI sinistri hanno inventato i 5s consapevoli che la gente non sopportava più i sinistri ALLA Da Lema & C.Ora! Tenuto conto che la destinazione funesta dei 5s é segnata e nota da tempo, i sinistri han fabbricato, secondo la consueta operazione di marcketing di basso profilo, e gettato in piazza un altro prodotto, le sarde. Queste , nella loro immaginazione dovrebbero essere in grado di garantire il superamento della fine di 5s. Sarà il solito flop. E ce ne faremo una ragione.

Matteo Renzi: "Il M5s è morto, in Emilia andrà sotto il 7 per cento"

