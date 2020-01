Sostituire l’asfalto con la plastica riciclata sulle strade? A Rotterdam il progetto Plastic Road presto potrebbe diventare realtà. La ditta VolkerWessels ha infatti iniziato a proporre una nuova forma di rivestimento stradale realizzato con la plastica riciclata.

L’asfalto emette 27 kg di CO 2 per ogni tonnellata prodotta, assorbe il calore e contribuisce davvero molto all’aumento delle temperature nelle città e nelle aree urbanizzate. Nel frattempo, i nostri accumuli di plastica stanno aumentando sempre più velocemente.

Una nuova idea per riutilizzare la plastica potrebbe dunque riguardare la sua applicazione sulle strade in una forma adatta, nella speranza che questo sistema possa essere più ecologico rispetto all’asfalto.

Quali sono i vantaggi delle nuove strade di plastica? Secondo l’azienda che propone la novità, le strade di plastica riciclata sono più leggere, riducono il carico sul terreno e rendono più facile installare cavi sotto la loro superficie.

Le varie parti possono essere prefabbricate in uno stablimento e poi portate sul luogo dove sono necessarie, riducendo la necessità di costruire in loco e nello stesso tempo abbreviando i tempi di realizzazione.

Materiali più leggeri possono essere trasportati in modo più efficiente e inoltre la minore durata dei lavori stradali porterebbe ad un contenimento del traffico. Grazie alla plastica riciclata sia la posa su strada del rivestimento sia la manutenzione diventerebbero molto più semplici.

Se vi state chiedendo se questo sistema possa essere utilizzato in qualsiasi luogo del mondo o se vi siano delle restrizioni particolari legate alle alte o alle basse temperature, gli esperti vi risponderebbero che Plastic Road è un manto stradale ancora più affidabile dell’asfalto, dato che è in grado di sopportare senza problemi temperature estreme, sia elevate che molto basse. Non ci resta che attendere per capire se l’idea di riutilizzare la plastica per rivestire le strade possa avere davvero successo.

Strade di plastica riciclata: l'Olanda dice addio all'asfalto.Economia circolare. Raccolta differenziata e riutilizzo delle materie prime seconde. Basta con i Convegni di Idee! E' sufficiente copiare e copiare bene, da chi senza masturbazioni mentali e senza sperperi di danaro pubblico per pagare consulenti e conferenzieri fa, e lo fa senza tanto clamore. Le due provincie Autonome di Trento e Bolzano sono un esempio chiarissimo e virtuoso di cosa significhi una raccolta differenziata e di come si riutilizzano le materie prime seconde.

