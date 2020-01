Cercasi ministro degli Esteri a tempo pieno.L’esclusione dalle telefonate di Mike Pompeo evidenzia l’irrilevanza dell’Italia, che pure ospita le basi Usa. Non è colpa di Luigi Di Maio, ma non è pronto per la Farnesina, in tempi di guerra.SCRIVONO I MEDIA ! è una cosa stupenda ! Avete fatto di tutto per mandarli al governo perché volevate togliervi Renzi dalle scatole e adesso ? Siete responsabili quanto lui.Leggevo in uno striscione esposto durante uno sciopero della scuola: “Se pensate che l’università sia costosa, provate con l’ignoranza”.Per quanto riguarda la politica noi ora siamo nella fase in cui stiamo provando con l’ignoranza, dopo che è stato detto in tutte le salse (soprattutto dal M5S) che la politica serve solo a rubare.Il mondo intero è rimasto con bocca aperta apprendendo che un bibitaro ,in un paese industriale come il nostro, possa diventare ministro degli Esteri. Non è una cosa facile passare dagli spalti del S.Paolo alla Farnesina.

GENTE “gigggggino” Di Maio è semplicemente un ignorante (studiatevi il suo CV qui: https://www.wikiwand.com/it/Luigi_Di_Maio#/Biografia), impreparato, incapace ed arrogante burattino. Un avventuriero in cerca di fortuna, come quasi tutti i suoi colleghi.Di Maio ha il peso delle piume di un pollo come Ministro.Nessuna consapevolezza, nessuna attitudine, nessuna cultura in merito.Siamo alla farsa di un’inettitudine eletta a mestiere.

L’insulto per il nostro paese non deriva dal fatto che sieda al Ministero degli Esteri e non sappia fare questo lavoro. Deriva dal fatto che sieda in parlamento. Questo parlamento è lo specchio di un paese fatto di persone come te, che mettendo sullo stesso piano Renzi e Di Maio, giustamente si trova governato dalla Raggi, che incarna la summa di queste idiozie.

Di Maio rappresenta compiutamente la natura del movimento politico assurdamente chiamato 5 Stelle. Impreparazione politica totale, salvo sprazzi individuali di qualcuno dotato di cervello che si è aggregato al movimento in un momento di debolezza. Agenda politica inesistente, tranne per follie lisergiche sul tipo anti vax, reddito di cittadinanza e scie chimiche. Visione politica surreale, avrebbe fatto felice Salvador Dali.

La foto con Di Maio seduto nell’ufficio del ministero, con quell’aria di un ragazzotto capitato li per caso, esemplifica perfettamente le ragioni per cui Pompeo ha evitato di chiamare un simile, patetico burattino (e lo dico con una certa, per quanto esausta, simpatia per il guaglioncello di Pomigliano).



Da tempo in Italia abbiamo politicanti ma non politici. Di Maio è un sintomo grave dello smarrimento di questo paese. Spartirsi ministeri per ragioni di ” peso politico” senza considerare le competenze è stato un insulto gravissimo all’Italia agli italiani…che però se lo meritano per cronica stupidità. Incompetenti lo sono anche Conte, Salvini, Zingaretti ecc… fino al nostro presidente Mattarella che latita nello strattonare ben bene questo governo incapace fatto da piccoli uomini. Senza statisti con gli attributi indispensabili siamo condannati dell’invisibilità. Non ho nominato Berlusconi perché per fortuna non conta più niente. Questo è un paese ostinatamente in declino.

ORA:Di Maio come ministro degli Esteri é la dimostrazione di quanto conta l’Italia oggi nel mondo. Siamo al guinzaglio del primo che passa: la Merkel, Macron, Erdogan, Trump.

Ma a quelli del Partito Disponibile va bene così…. basta che possano “sedersi” e far finta di governare.

Sapevamo esattamente cosa pensasse il resto del mondo del bibitaro GIGGGETTO.

Quando un ministro degli esteri rinuncia a partecipare alle riunioni internazionali per occuparsi del suo povero movimento e’ detto tutto .

Pero ‘ ci informano che studia studia tanto ma la tragedia e’ sapere quanto capisce di quello che studia. Dal trononde anche Alfano ha fatto il ministro degli esteri e bisogna dargli atto che al confronto di GIGGGETTO Alfano era uno statista e almeno sapeva vestire . A quanto pare non si perde neanche una di occasione per dimostrare ( e confermare) che l’Italia è un Paese di peracottari. E non che con Salvini come Premier o al Quirinale sia stato meglio, anzi! Mi raccomando. ..continuate a votare per i peracottari. Povera Italia.

Cercasi ministro degli Esteri a tempo pieno.Dopo i disastri nelle crisi aziendali, lascerà macerie anche nella politica estera. Gli manca solo l'Economia e poi possiamo dichiarare il default. Maledetto bamboccio.

