Come è governata l’Italia? Vorrei suggerire un’opinione bizzarra, e un poco eretica

DICONO O FANNO SAPERE! Moderata soddisfazione per come siamo governati. Perché! Certe riforme non hanno fatto troppi danni, e ora la pausa trasformista sta portando acqua alla corrente eterna del non governo e del buon governo all’italiana. La proporzionale dovrebbe coronare il tutto

Insomma pur di togliersi dai piedi Salvini, teniamoci la riforma sulla prescrizione, la Cina sulla soglia di casa, il reddito di cittadinanza etc. Forse era peggio essere invisi ai mercati e all’Europa, ma se perfino certi giornali non tutti per carità si sono accorti di quanto sono pericolosi gli attuali governanti qualcosa non torna. E le sardine tacciono sui grandi temi, a parte il linguaggio e la buona educazione, che siano benvenuti, il tutto è un po’ pochino per affermare che va tutto bene. Buon governo poi, non è un parolone?

Se fosse vero che tutto l’ambaradan, spettacolo tra il comico e il ridicolo che va in scena tutti i giorni, sarebbe il pegno obbligato per arrivare ad una fase autenticamente riformista in senso liberal democratico, potrei associarmi ad una moderata soddisfazione. Ma non è vero. Ci mancano i fondamentali culturali per passare ad una convinta e coesa azione riformista: rispetto per le idee altrui e piena legittimazione politica reciproca. La maturità politica nostrana è tale che s’è fatto ricorso a piene mani al razzismo, alla bufala dei pieni poteri, all’antifascismo, al moralismo peloso, alla consueta demonizzazione dell’avversario-nemico. Ovviamente botta e risposta da ambo le parti. Credere che il governo bis Conte e un Pd a rimorchio, Greta, Rachete, bancomat green e pure le Sardine, possano essere prodromici di una stagione riformista, non è ottimismo. È un sogno. Massimo rispetto e stima per il Sogno.

A me non piace affatto la strada che si è imboccata. Continuare a cercare governicchi che non governano, correre a mettere pezze, rende la gente sempre più esasperata. Capisco che chi ha interesse a vivacchiare gioisca ma più si rimanda la cura, più peggiora il paziente. Nell’attesa che muoia gioite pure per lo stato comatoso. Poi non lagnatevi dopo i funerali, quando prenderete bastonate dolorisissime

Siamo allo sbando, da una parte la magistratura che interviene sempre di più al posto della politica, dall’altra le Sardine raccattate per strada contro il centrodestra, un’Europa franco-tedesca ancora più padrona e il segnale negativo di una economia che non perdona. Di fronte a questo “paradiso”, i salvatori nel 2020 ci torchieranno attraverso persecuzioni fiscali, impoveriranno di reddito erogato ai brigatisti, ai camorristi e agli imbroglioni, con quota 100 che non darà nuova occupazione, con più spesa statale assistenziale e improduttiva. Che brindisi per la maggioranza salvo intese, incapace di tutto tranne che tasse, manette e nuove spese. Noi non brinderemo a loro, a questa assurda imposizione, ma all’auspicio che vadano via, brinderemo al bene dell’Italia e della democrazia, alla voglia di votare e così sia. Viva l’Italia VIVA.

