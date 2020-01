Onorevole Matteo Orfini la sua bella e sofferta lettera è una EVIDENTE CONFERMA: Il PD, tutto il PD, è in mano agli oligarchi che utilizzano le passioni e le speranze degli uomini, per i loro esclusivi interessi personali. Ritengo del tutto inutile l’appello a Nicola Zingaretti, un uomo che non avendo mai lavorato in vita sua è la diretta espressione di quel tipo di partito che lei ha giustamente denunciato. Questo PD è morto e non ce ne può più essere un altro; anzi prima ce ne liberiamo e meglio sarà per tutto il popolo laico, liberale, democratico e riformista che, senza appelli ideologici alla destra o alla sinistra, vuole semplicemente razionalizzare e rendere funzionale l’Italia! E Lei onorevole Orfini TUTTO QUESTO suppongo lo sappia; certamente molto meglio di me.

LA LETTERA: Da quando ho smesso di fare il commissario del Pd romano non sono per scelta più entrato nelle vicende del partito locale, anche perché a guidarlo c’è un giovane gruppo dirigente che lo ha portato ad essere il primo partito e che da tempo lo tiene ampiamente sopra la media nazionale. Devo però fare un’eccezione per una vicenda abbastanza sgradevole e per me grave, se non affrontata nel modo giusto. Tutti in questi anni hanno raccontato la storia del Pd di Tor Bella Monaca, circolo modello in un quartiere complicatissimo. Molti dirigenti nazionali sono venuti a conoscere le ragazze e i ragazzi che lo hanno fatto rinascere e lo hanno raccontato con parole piene di gratitudine. Ricordo un bell’articolo di Gianni Cuperlo su L’Espresso. Ricordo quando Maurizio Martina volle, appena diventato segretario, venire lì e poi tenere la segreteria nel quartiere. Ma sono solo alcuni esempi di tanti che se ne potrebbero fare. Quel circolo ha una storia: era uno dei peggiori di Roma, di quelli che il rapporto Barca bocciò senza appello. Perché come in quasi tutto quel municipio il Pd era infeudato da gente che lo usava per il proprio interesse con metodi che non dovrebbero appartenere a un partito come il nostro. Allora insieme ai vecchi militanti, che da quel circolo erano stati estromessi, facemmo pulizia e iniziammo un’opera di ricostruzione. Cacciammo quelli che avevano ridotto così il partito e iniziammo a ricostruire da zero. C’era Pina Cocci, anima e cuore da sempre del Pd a Tor Bella Monaca che era stata allontanata dal suo circolo con le minacce. A lei riconsegnammo le chiavi. Poi arrivarono delle ragazze un po’ matte ma piene di passione che lei adottò come delle figlie e a poco a poco il circolo peggiore di Roma divenne un modello. Oggi quel modello è a rischio perché nell’ultimo giorno del 2019 quelli che avevamo allontanato hanno annunciato una scalata ostile. In 100 si sono iscritti online al Pd per riprendersi casa loro, così hanno dichiarato. Sono quelli che avevamo allontanato, quelli per i quali ancora oggi dobbiamo chiedere scusa ai cittadini, quelli che hanno disonorato il Pd. Non è una questione locale e nemmeno un tema di regole. Se il Pd accetta di iscrivere chi ha quell’idea della politica e chi utilizza quei metodi, il Pd non ha più futuro. Lo dico a Nicola Zingaretti al quale chiedo di intervenire subito. Lui c’era in quegli anni difficili, sa e conosce la fatica che abbiamo fatto per rigenerare il Pd in quel territorio e sa quanto abbiamo pagato alla cattiva politica. I militanti di Tor Bella Monaca giustamente hanno annunciato che restituiranno le tessere se il partito accetterà il ritorno di chi lo aveva distrutto. Tessere, preferenze, filiere, clientele. Oppure passione e militanza. La scelta è questa. Per una volta si può dimostrare concretamente da che parte vogliamo stare, senza limitarci agli appelli e alle frasi a effetto buone per i comizi. Io non ho dubbi. Come sempre in questi anni sarò al fianco di quei militanti a difendere l’onore del Pd.

