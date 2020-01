MA! Il problema dell’Italia sono gli italiani che questi cialtroni dei 5* li hanno mandati a governare e che, è chiaro, loro i giornali non li leggono e quindi sono inutili. L’augurio, insomma, è per un 2020 governati da gente che almeno sappia dove sta Matera e che la Russia non è un Paese del Mediterraneo, che non parli di “Pinochet in Venezuela” o di “lobby dei malati di cancro”, e che chi non lo sa mandi a governarlo qualcuno che l’abbia almeno letto da qualche parte. Ecco a che servono i libri, i giornali e chi li scrive, forse dovrebbero leggerli prima di farli chiudere. Riflettete! Viva l’Italia VIVA

PER QUALCUNO! Il problema della politica italiana sembra ruotare attorno alle mosse di Salvini. Naturalmente, poiché non abbiamo memoria, vale anche per la stampa, ci siamo dimenticati dell’operato del governo gialloverde, che non mi pare abbia risolto i problemi d’Italia. Vale anche per il governo attuale che naviga a vista e invece di affrontare i problemi discettano sulle varie posizioni delle componenti politiche. In ogni caso i problemi d’Italia non sono né l’immigrazione e né la sicurezza, ma nei proclami salviniani sono le componenti essenziali, con la cassa di risonanza del mondo dell’informazione, pronto a farci conoscere i parerei di Salvini su tutto. Adesso non ci rimane che aspettare gli eventi, ma è innegabile che se l’attuale governo vuole durare deve iniziare a risolvere i problemi degli italiani, in primis il rilancio economico con provvedimenti conseguenti.

Il problema della politica italiana sembra ruotare attorno alle mosse di Salvini. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo