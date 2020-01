L’ammazzamento di Solemaini è stato un vero un atto sproporzionato e di guerra .Trump peggio di Hitler .Farà scoppiare la Terza guerra mondiale.

Su Suleimani s’è letto il peggio del peggio e dai peggio insistere col prender parte per questo o quello a seguito dell’uccisione di Suleimani non ha fatto altro che aggravare la posizione di tutti quelli che si son cimentati. La prima polemica nostrale – tanto tipica quanto patetica – è quella rivolta al governo italiano. Che fa? cosa non fa? cosa dovrebbe fare, da che parte dovrebbe stare, chi dovrebbe mobilitare. E, a seconda di chi governa, i soliti schieramenti che recuperano dichiarazioni di mesi o anni fa. Nessun governo italiano della storia repubblicana s’è mai distinto per aver favorito un processo di pace, o per aver evitato la guerra o per aver svettato in altro che non fosse (sia) l’equivicinanza est/ovest sud/nord. Colle sue condotte, fin dalla fine degli anni ’60, l’Iatalia ha sempre agito nei propri interessi. Proprio come tutti gli altri. Sotto gli occhi della prima come della seconda Repubblica si son visti fiorire fior di dittatori molto vicini a noi coi quali abbiamo fatto affari di ogni genere e specie. E agli USA ha sempre fatto comodo così. Meno ci si oppone ai cattii più si mantiene quell’incertezza necessaria a repentine escalation. Un attacco mirato ordinato da uno stato sovrano per uccidere un generale di un esercito ufficiale è (sempre stato in passato) sufficiente per dichiarare guerre. O almeno così accadeva nel secolo scorso. Oggi essere cittadini di un paese, specie se USA o Israele, equivale a essere militanti, anzi miliziani, di quello Stato. Nei prossimi giorni proprio quei cittadini, magari se di simpatie politiche opposte a quelle dei propri governi, dovranno dormire sogni meno tranquilli perché son state annunciate vendette. Denunciare una violazione del diritto umanitario internazionale da parte degli USA non dovrebbe voler dire prender parte della vittima. E invece, specie da parte di chi per contingenze indipendenti dalla propria volontà si trova alla “opposizione” (anti-liberale), questo è il ritornello. Tutto già visto e sentito. Sono decenni che l’Iran arma e disarma milizie ed eserciti in giro per il mondo per mantenere instabile una regione dove vorrebbe esercitare una leadership che non può avere per motivi di potenza militare ed economica e di denominazione religiosa. Esattamente tanto quanto i suoi arci-nemici che non sono gli americani bensì i sauditi. Ma nessuno s’è mai incaricato (o sognato) di far fuori un generale saudita, neanche dopo che era stato provato che alcuni di questi fossero coinvolti nell’omicidio di un giornalista. Quindi denunciare l’uso dei targeted killing – anche se e quando autorizzati da un’assemblea elettiva – da parte dell’alleato Washington è il minimo che un atlantista possa fare, e non per motivi di strategia o geopolitica o paura delle ripercussioni del paese colpito o incapacità di comprendere (o anticipare) le mosse dell’alleato, è il minimo che si possa – anzi debba – fare se, proprio perché atlantisti, si ritiene che la Legge, lo Stato di Diritto, non possano esser piegati a (presunte) esigenze di interessi nazionali. Questo non vuol dire pretendere che un governo pratichi la nonviolenza (nata come reazione popolare proprio ai governi) ma che il faro della libertà e la democrazia rispetti i propri obblighi internazionali, questo sì! Figuriamoci se si è contro la pena di morte anche per dei genocidari! Il gioco (delle parti) è sempre quindi lo stesso: si insiste a evitare il raggiungimento di un qualsiasi compromesso o accordo tra governi avversari (come quello sul nucleare coll’Iran) perché si preferisce, per calcolo geo-politico o economico (o elettoralistico), mantenere le cose come stanno in modo che questi governi non democratici restino i nemici dei loro cittadini che (almeno a chiacchiere) vanno aiutati. Certo mi sfugge un caso in cui la vittima di un drone fosse un militare piuttosto che un terrorista, ma sicuramente mi son distratto io. Ma le dinamiche son sempre le stesse da anni. P.S. ho visto che niente popo di meno ché il presidente d’onore del cosiddetto Partito Radicale ha rituittato una dichiarazione (diverse a dir la verità) di plauso per l’omicidio mirato di Suleimani; ho visto che dalla sua pagina manca la specifica “RT is not endorsement” quindi…, ho visto inoltre una lunga dichiarazione dello stesso contro l’inerzia del governo italiano contro l’Iran fatta propria da tutta una serie di associazioni ospitate nei locali di proprietà della Lista Pannella. E dire che quando Pannella parlava di Stato di Diritto e denunciava, anche contro la realpolitik bordiniana, gli omicidi mirati, eran tutti a li ha dire “hai ragione Marco”. del e dal peggio sempre e solo il peggio

Posso tranquillamente sottoscrivere quanto ha scritto Christian Rocca su Linkiesta (Soleimani era uno dei più grandi assassini di massa), ma ciò non toglie che sia un atto sproporzionato e di guerra, senza alcun disegno strategico e lo scandalo risiede proprio in questo. Credo fermamente che noi (Europa, Italia) non abbiamo alcun motivo, non solo di tipo economico, ma etico e politico, che ci costringa ad evitare una neutralità in questa vicenda e ad assumere posizioni di partigianeria; oltretutto l’art.5 della Nato non può essere certamente invocato. È un salto nel buio spiegabile solo con ragioni elettorali, ma foriero di gravi pericoli, soprattutto per Israele, pericoli che pavento, per nessuna ragione auspico..

L’ammazzamento di Solemaini è stato un vero un atto sproporzionato e di guerra .Trump peggio di Hitler .Farà scoppiare la Terza guerra mondiale. ultima modifica: da

