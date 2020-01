Lettera agli scontenti.Claudio Cerasa il foglio.

Lettera agli scontenti.Esiste un populismo dell’anti populismo che rischia di essere un alleato involontario di Salvini. Essere contro, per principio, al governo trasformista che ha allontanato i “pieni poteri” ha una sola alternativa: far governare lui. O no?

Cari amici scontenti, ma esattamente cosa avete da lagnarvi? L’anno che si è appena concluso è stato dominato da un numero rilevante di discussioni relative alla natura e alla radice del populismo e la presenza da due anni all’interno del governo del nostro paese di partiti dichiaratamente anti sistema (prima M5s e Lega, ora solo il M5s) ha ovviamente contribuito a trasformare l’Italia in un avamposto del populismo mondiale.

Io sono uno scontento di questo governo e quindi grazie per avermi dedicato una lettera.Lo scontento(per quasi tutti gli scontenti credo) nasce non dal”populismo dell’antipopulismo”(ormai le etichette che si usano sui media sono una ricorsione continua che anche Edgar Morin avrebbe a noia tanto esse non spiegano nulla quanto sono ricorsive)ma da punti precisi:1)la manovra del Governo aumenta il debito pubblico e rimanda agli anni successivi miliardi(47 nei 2 anni successivi);2)aumenta le tasse e,per il punto1 a debito;3) in politica estera siamo nulli(vedi Libia);4) anche con il Giuseppi1 Bruxelles aveva dato 4,5 m.di di flessibilità e comunque ci controlla anche con questo governo. Bastano? Ne avrei altri di punti(vedi il MES)che di populista non hanno nulla.Egregio,vorrei un governo in cui il Responsabile (insieme ai suoi pari)sia votato dagli elettori come nel mondo occidentale:è chiedere troppo?Se la “Responsabilità”è un valore(Mattarella) lo diventa effettivo con l’elezione.

AGGIUNGI:Il lineare e inarrestabile progresso verso un miglioramento della società, quello ipotizzato dal positivismo, non esiste. Il politico che non sappia accorgersi dei continui cambiamenti della situazione politica è, nella sua “coerenza”, un imbecille. Il vizio costante delle opposizioni è quello di denunciare l’incoerenza della controparte per non aver realizzato quanto aveva promesso di fare. Eppure, durante le elezioni, quelle promesse erano state duramente criticate come sbagliate e pericolose: ma allora non dovrebbero essere contenti che siano state abbandonate! Se oggi non abbiamo qualcuno in grado di condurre il Paese con una visione chiara del futuro, accontentiamoci di chi possa almeno ancorarci ad alcuni valori positivi: europeismo, democrazia, solidarietà .

MA E COSI Difficile da comprendere e sintetizzare da parte del semplice elettore che è chiamato ad esprimere una scelta netta : o di qua’ o di là. Il governo Conte è stato formato per fermare Salvini. Ma Salvini ,e alcuni dei suoi maggiori collaboratori ,sembra abbiano fatto qualche passo indietro rispetto alla politica antieuropea. Ma i grillini che sono al governo col PD continuano a fare i populisti della prima ora ed il PD non riesce a contenerne le politiche disfattiste. Salvini sembra aver abbandonato la politica dei pieni poteri . La domanda che il semplice elettore si fa, è se è meglio continuare ad appoggiare questo governo o se invece a carte sparigliate da Salvini è meglio andare al voto. Con questo dilemma si può considerarsi appartenenti al partito degli scontenti?

Perché ci sono dei limiti che faccio fatica a superare. Nello specifico, di questi giorni, la visione della (in)giustizia di travagliesca provenienza, fatta di manette, di trojan a go go, di processi infiniti… Ecco, a me piacerebbe che, almeno su quello, si potesse non cedere… Ne va di quel poco che resta dello stato di diritto.

Chiamateli come vi pare, populisti, anti populisti, sovranisti etc. Il problema per me, come per tanti altri, è che i nemici dei miei nemici raramente sono miei amici e. l’amicizia, la misuro dalle azioni e dalle conseguenze delle azioni. Così come il contrasto a qualcosa che va molto male (l’anti europeismo e il ‘trucismo’) non può e non deve costare l’introduzione di norme e l’adozione di provvedimenti che vanno anche peggio, soprattutto se toccano punti chiave e non congiunturali, come le garanzie giudiziarie o il principio del bilanciamento tra attività di impresa/occupazione e i parametri ambientali. Si può essere contemporaneamente nemici di Salvini e nemici di un governo che nasce anche per fermare Salvini? Io penso proprio di sì o, quanto meno, nemici di ogni accondiscendenza nei confronti dei punti più pericolosi del programma di quello che non può in ogni caso essere considerato un alleato/male minore, ma partner temporaneo e pericoloso.

Lettera agli scontenti.Claudio Cerasa il foglio. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo