QUESTO FASCISMO+RAZZIAMO: Vorrei ricordare ai leghisti che Rula Jebreal non è un’immigrata clandestina, ma una cittadina italiana. Forse preferivate la bolognese Serena Grandi a Sanremo?

Sanremo, la Rai dice no a Rula Jebreal. Faraone (Iv): “Porterò il caso in commissione Vigilanza” I vertici della tv di Stato frenano l’idea del direttore artistico Amadeus, diffusa nei giorni scorsi da Dagospia. Sul caso interviene anche la Comunità del mondo arabo in Italia.

Se qualcuno sperava che la RAI fosse tornata alla normalità se ne faccia una RAGIONE, a decidere la sua sorte, era e rimane il felpa e tutta la COMPAGNIA DI GIRO. Per fortuna dovevano sbaraccare tutto il marcio che vi annidava e avere una TV più aperta. Morale la RAI è stata in questi mesi lottizzata in lungo ed in largo. Basta vedere la lunga sequele di riprese ed intervista al felpa: il sempre presente . Colui che ha il massimo dei video nella TV pubblica. L’epurazione è in atto con buona pace dei razzisti e fascisti. Sentite il silenzio assordante della SIGNORA SORELLINA?

Hanno insultato, hanno offeso, hanno intimidito. E oggi la Rai gliela dà vinta: Rula Jebreal non andrà a Sanremo. Rula Jebreal parte dal vantaggio assicurato istintivamente dall’amigdala ad una giovane e bella donna come lei. E’ un fatto naturale e ineluttabile, è un fatto che concorre a rendere la vita più animata e godibile. Poi la senti parlare e ti accorgi che è dotata di un’ assertività incalzante, anzi travolgente. Troppo incalzante e troppo travolgente. Fare affermazioni decise e investirle di energia vocale non assicura un grammo di maggior verità a quello che viene detto se l’ascoltatore distaccato lo sottopone poi ad un rigoroso esame di realtà. Purtroppo il voto dell’amigdala vale in molta gente almeno il doppio, se non il triplo, di quello concesso alla corteccia frontale.

La sua presenza è stata infatti valutata e bocciata “per questioni di opportunità”. Una brutta pagina è stata allora scritta. Perché il punto non è Rula. Il punto non è che questa donna possa piacere o non piacere a tutti. Il punto è che così è stato avvalorato il modello di squadrismo digitale che per ottenere ciò che vuole produce sistematici linciaggi e gogne mediatiche. Ancora peggio: così si è detto al sovranismo che se qualcosa o qualcuno non gli piace gli basta urlare e insultare per farlo mettere da parte. Per ottenere ciò che vuole. E questo è un qualcosa che in democrazia non dovremmo accettare. Anzi: che non dobbiamo accettare. Per nessuna ragione al mondo.

Leggo commenti di gente che nemmeno sa chi è Rula. Scrive qui avendo già deciso ( o meglio, per loro ha già deciso qualcun altro!) che questa donna non deve essere a Sanremo.Se si prendessero la briga di leggersi la storia di questa persona, forse capirebbero che qualcosa di insegnarci ce l’ha.Per esempio un po’ di Democrazia e di Cultura.E anche in una manifestazione “leggera” come il festival di Sanremo, non c’è scritto da nessuna parte che un po’ di intelligenza e di umanità, faccia male alla salute.

L’Italia è un paese meraviglioso, ma in questi momenti mi VERGOGNO di essere italiano, un popolo che non ha imparato niente dalla storia, superficiale, bigotto, e palesemente in buona parte razzista e fascista. Parafrasando un noto ex magistrato non ci resta che, resistere resistere resistere.Abbiamo perso i nostri valori! hanno preso il sopravvento l’ignoranza e la cattiveria! Cattiveria che ha innestato un noto partito sopratutto! Quando un Italiano andava nel mondo ,prima ti facevano sorrisi e ti consideravano un privilegiato per il bel paese da cui venivi ! Oggi, non si fa più distinzione tra persone perbene o meno,..ma dal colore della pelle, se meridionale o settentrionale ,da quale nazione vieni! Se potessi chiederei scusa !!

QUESTO FASCISMO+RAZZIAMO: Vorrei ricordare ai leghisti che Rula Jebreal non è un’immigrata clandestina, ma una cittadina italiana. Forse preferivate la bolognese Serena Grandi a Sanremo? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo