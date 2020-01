SIAMO TUTTI VITTIME di una gioventù che i valori della vita gli sono stati insegnati con il consumismo e con il cattivo esempio dei nostri politici che pretendono l’impunità su qualsiasi colpa.

Alto Adige, auto travolge un gruppo di turisti tedeschi: 6 morti e 11 feriti. Arrestato il 28enne alla guida positivo all’alcoltest.

SERVONO indagini? è piombato su un gruppo di persone e lei chiede indagini? voglio fare l’avvocato del diavolo ,come intuisco voglia essere lei, perchè un gruppo di persone s’immette su una strada magari poco illuminata e pure diciamo come un gregge, invece di mettersi in fila indiana, sapendo che da lì a poco uno str…o ubriaco passa da lì fregandosene del senso civico e del codice stradale che punisce con un’ammenda chi si mette al volante e fermato dalle forze dell’ordine? purtroppo è triste scriverlo, chi si sente superman alla guida e pure ubriaco dovrebbe passare il resto della vita in carcere a meditare su quanto è str…o. proporrei per il tapino 6×25 anni per i morti + il numero dei feriti con menomazioni x10 anni + il numero di feriti senza postumi x3 anni.La pena deve essere proporzionale al delitto,altrimenti non ne usciamo fuori.Ad esempio, applicare una pena accessoria, non di tipo amministrativo, tanto la sospensione e revoca della patente, è inutile in quanto il permesso di guida è riottenibile ex novo e poi, come si fa a controllare che,una persona sprovvisto di patente, effettivamente, si astiene dal guidare automezzi.Piuttosto, sarebbe molto più efficace, aggiungere dei costi aggiuntivi, fissi e permanenti, a carico del condannato sugli automezzi di sua proprietà, o di quelli presi in affitto e/o il leasing. Quasi sicuramente il tizio, miracolosamente, diventerà sobrio.

Dopo i fatti di Roma e malgrado la forte mediatizzazione dell’episodio, l’italiano medio è riuscito a dimostrare che può fare meglio e di più. Del resto chi osserva il comportamento in strada delle auto si è accorto che dopo Roma, non è cambiato nulla. Congratulazioni (… amare).Il problema sta nella qualità delle pene, nella loro capacità di risultare elemento deterrente. Se alla gente venisse confiscato ogni loro avere, se le si togliesse la patente a vita sul serio e non i soliti tarallucci e vino di qualche settimana ai domiciliari, le cose cambierebbero. Ma i nostri politici questo non lo possono consentire, altrimenti per analogia potrebbero, molti di loro finire in galera e trovarsi in brache di tela.

In Italia si incoraggia la politica del “chi te lo fa fare”. Mentre fermi una macchina rischi di essere investito dall’ onnipresente ubriacone o drogato che, come minimo, dandoti del tu, ti manda a quel paese. Lo inviti a declinare le generalità per compilare gli atti, tergiversa, ti offende con parole e gesti e fa crollare sulla terra tutti i santi del Paradiso. Lo inviti a seguirti in ufficio per l’ identificazione ed incomincia immediatamente a strattonarti, quando non ti molla un calcio tra i co…oni, si butta a terra e, a squarciagola, incomincia a chiedere aiuto; specialmente quando si rende conto che c’ è qualcuno che sta “filmando”. A questo punto le cose si complicano; devi redigere atti su atti, compilare modelli su modelli fare segnalazioni su segnalazioni ed affrontare giudizi su giudizi che i tanti tuttologi esprimeranno sul tuo operato. Dopo aver lavorato tantissimo per adempiere ad un tuo dovere e rischiato di rimetterci i co…oni, subirai la beffa di vederti il “soggeto” saltellare davanti qualche ora dopo.QUESTO E CIO CHE E SUCCESSO E SUCCEDE AL MIO AMICO AGENTE DI POLIZIA. In considerazione dell’ignoranza dell’automobilista italiano e del suo osceno modo di guidare, bisognerebbe cambiare radicalmente il modo di insegnare ad utilizzare gli autoveicoli con regole ferree, innalzare le pene e tolta la patente a vita in caso di gravi colpevolezze, come guida in stato di ubriachezza o sotto l’effetto della droga. Infine condannato a pagare tutte le spese e i risarcimenti ai parenti.

Siamo diventati un popolo di menefreghisti e individualisti che si credono al di sopra di ogni legge fisica e umana. Ho percorso circa 400 km in autostrada, qualche giorno fa, e ne ho viste di ogni: sorpassi al limite del centimetro, superamento dei limiti, cambi di corsia senza l’uso degli indicatori, sorpassi in curva con doppia striscia continua, etc. Questa gente va punita pesantemente, senza sconti. MA! Evidentemente non passa neanche il messaggio che senza controlli (perchè questo è il problema) le sanzioni sono inutili perchè non verranno mai applicate, tranne quando il disastro è compiuto. Nè funzionano come deterrente, perchè è necessaria la percezione del rischio di essere scoperti e sanzionati.

In Italia manca la cultura dell Auto, c e’ un impunita’ assurda. Anche io prima di vivere all estero,guidavo l auto in una maniera davvero incivile, solo adesso me ne rendo conto,e i miei amici continuano a farlo, poi ho lavorato tra Germania e Svizzera, e li la polizia ti fa veramente piangere se fai infrazioni. In Italia invece gente che passa con il rosso che sorpassa in curva,che non rispetta i limiti di velocità,ubriachi che sfrecciano di notte,svoltare mettendo la freccia e’ un optional in Italia, ci vorrebbero dure sanzioni e come in Svizzera le multe vanno fatte in base al reddito.Se sei ubriaco e ti metti al volante, 5 anni di ritiro della patente, la gente deve avere proprio la paura di guidare da ubriachi. In Svizzera un amico gli ritirarono la patente per oltre 1 mese, per 2 km/h sopra il limite di velocità,se li ricorda ancora e adesso rispetta sempre i limiti,altro che Italia. Inoltre i controlli li vengono fatti a tappeto, macchina dopo macchina, tipo un posto di blocco riescono a fare anche 100 auto, in Italia fanno 1 auto ogni 15 minuti ai posti di blocco, ridicoli.

SI.In Italia manca la cultura e basta, COMPRESO quella dell’auto. Manca l’educazione civica, basta vedere come parcheggiano i genitori che portano i pargoletti a scuola in auto, come camminano per strada questi ragazzi, come andiamo in giro in bicicletta, come ci muoviamo con lo scooter e poi con l’auto.POI CHI DICE SONO RAGAZZI! Partirei con il precisare che a 18 anni si e maggiorenni si è uomini fatti, il termine ragazzo mi sembra già fuori luogo, poi il rendere pubblica l’identità del criminale, perché di tale si tratta, dovrebbe essere obbligatorio come la presenza di eventuali precedenti. Siamo avvolti da una melassa di garantismo e di buonismo che ormai ha stancato e sarebbe ora che anche il giornalismo cominciasse a mandare un messaggio chiaro ed educativo ai troppi pazzi che si mettono alla guida ubriachi o sentendosi come alla PlayStation.

Ringraziamo il governo Renzi per avere introdotto il reato di omicidio stradale. Se si farà qualche anno di carcere sarà grazie a questo.

SIAMO TUTTI VITTIME di una gioventù che i valori della vita gli sono stati insegnati con il consumismo e con il cattivo esempio dei nostri politici che pretendono l’impunità su qualsiasi colpa. ultima modifica: da

