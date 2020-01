AL Capitan Nutella, in arte Matteo Salvini. LE CHIAPPE TREMANO SEMPRE PIÙ.

Capitan Nutella, in arte Matteo Salvini ha più volte detto di non vedere l’ora di essere processato. Ma sottobanco ha lavorato e sta lavorando per evitare il processo magati convincendo qualche parlamentare incerto. Ma, a quanto pare, non sarà Italia Viva ad aiutarlo per quanto anche i renziani siano molto critici con alcune inchieste giudiziarie.

Le carte sulla vicenda Gregoretti “non le abbiamo ancora studiate ma non mi pare di vedere novità rispetto alla Diciotti. Dunque immagino che replicheremo il voto di allora”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un’intervista al Messaggero.

“Il punto politico è capire se la decisione l’ha presa Salvini da solo o anche con gli altri. Ma a questa domanda – ha proseguito Renzi – devono dare una risposta Salvini, Conte, Toninelli, non noi. Per noi quella decisione fu una mostruosità umana e giuridica. Vedremo che dirà Salvini e che diranno i suoi ex colleghi ministri”.