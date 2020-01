Autostrade, Renzi: “Italia Viva voterà contro revoca”

“Abbiamo già votato contro in Cdm. Voteremo contro in Parlamento”. Lo afferma Matteo Renzi in un’intervista al ‘Messaggero’ a proposito della revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia. “Perché – spiega il leader di ‘Italia Viva’ – punire chi ha sbagliato sul Morandi o altrove è sacrosanto. Fare invece leggi improvvisate che privano il Paese di credibilità internazionale e fanno fuggire gli investitori internazionali è invece un assurdo. Se giuridicamente ci sono le condizioni per la revoca, lo devono dire i tecnici non i demagoghi. Altrimenti si combinano pasticci e si mina la credibilità dell’Italia all’estero. Spero che nel governo torni la lucidità per far scrivere le norme a chi conosce il diritto, non per lasciare spazio a invenzioni da azzeccagarbugli di provincia”.

E RENZI comincia bene l’anno, con parole assolutamente perfette: “Se l’Italia fosse un paese dotato di un’opinione pubblica con la testa sulle spalle, l’incredibile sondaggio pubblicato due giorni fa sulla prima pagina del Financial Times, relativo al’incapacità del nostro elettorato di avere una percezione dei problemi del paese basata su dati reali e non su dati farlocchi, avrebbe dovuto costringere i principali soggetti dell’informazione italiana a guardarsi allo specchio, ad accendere il computer e a rivolgersi ai propri lettori o ai propri telespettatori con un messaggio composto da tre semplici parole: vi chiediamo scusa!”

