Cosa può fare davvero l’Iran?

Innanzitutto accelerare il suo piano per lo sviluppo della Bomba, gli iraniani hanno confermato per oggi una decisione sul loro piano per il nucleare e gli accordi internazionali. È uno strumento di pressione, sono lontani dalla costruzione della Bomba. Ma Teheran deve essere prudente, più annunci fa sul tema del nucleare, più sollecita un attacco preventivo degli Stati Uniti (o Israele). Può colpire in maniera convenzionale le basi americane in Iraq (e ha iniziato ieri sera con una pioggia di razzi lanciati da milizie sciite in Iraq che per ora hanno avuto un effetto nullo o quasi), organizzare attentati terroristici con le sigle della jihad che finanzia in tutto il mondo, organizzare un attacco cibernetico in grande stile (ne ha le capacità), può provare (ma siamo già nella fase in cui si accendono tutte le spie del sommergibile della U.S. Navy carico di missili cruise che naviga in profondità nelle acque dello Stretto di Hormuz) l’azione spettacolare. C’è un precedente che sconsiglia il colpo di testa, chiedere notizie di Osama Bin Laden, la sua vita è finita in una notte in Pakistan, crivellato di proiettili delle forze speciali americane. I cattivi muoiono sempre.

Viviamo in un mondo accelerato e compresso, gli ingranaggi della storia girano vorticosamente, ma esiste un altro mondo al di là della trincea della guerra. Per sapere, per capire, forse bisogna tornare alle origini, guardare al popolo, alla quotidianità fatta di segnali deboli (ma permanenti) e non alle gerarchie che lo governano, riscoprire il carattere della Grande Persia. Queste note di Maite Carpio sono l’inchiostro fresco di un viaggio recente, la cultura di un paese, la mente e il cuore di un popolo.

