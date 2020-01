Non si esporta la democrazia con le bombe

Non solo non si esporta la Democrazia, ma si agevola e si importa il Terrorismo.

La storia insegna, o per lo meno dovrebbe insegnare. Non di certo ad analfabeti criminali come Trump.

La Cultura dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano non solo nelle relazioni internazionali ma anche in quelle interne di un Paese. E certo lo spregio con cui gli americani distruggevano il Museo Archeologico di Baghdad o l’annuncio di Trump che colpirà obiettivi “culturali” (??!!!), traccia il profilo tipico dell’americano medio, analfabeta funzionale, ignorante, prepotente. Come in suoi antenati cow boy, che è l’unico retaggio cui può ispirarsi. L’esportazione dell “democrazia” a suon di bombe, fa parte di questo mito western, per cui oggi l’America deve continuamente inventarsi un “nemico” (vedasi ricca filmografia) di qualsiasi genere per soddisfare questa sua grave pulsione patologica alla violenza.Dalla creazione nel 1776 questo paese in 239 anni ha combattuto guerre per la bellezza di 222 anni .Gli anni di pace sono stati 21 ed il periodo più lungo di pace e’ stato dal 1935 al 1940 (5 anni di fila) ,e’ un paese che e’ abituato alla guerra ed e’ un paese che se non c’e’ una guerra (dove muovere le truppe) se l’inventa ,dalla sua creazione nessun presidente degli stati uniti e’ stato immune ad una guerra (su tutto il pianeta) vera od inventata perché si sentiva prudere le mani.questi sono gli stati uniti ed e’ per quello che i cittadini sono cosi’ armati . perchè e’ una modo di sfogarsi.TENENDO PRESENTE CHE: L’ultima guerra vinta dagli americani è stata la seconda guerra mondiale, tutte le altre sono state sconfitte brucianti come quella del Vietnam e della Corea o mezze sconfitte come l’Iraq con effetti peggiori di una sconfitta vera. Dietro le armi ci vuole una mente strategica a lungo termine, cosa che non mi sembra abbiano avuto le ultime presidenze e men che meno l’attuale.

