Revoca concessioni Autostrade, Renzi: «Voteremo contro anche in Parlamento» E PARTONO CRITICHE PIÙ ASSURDE

“Chi non riesce a gestire, non riesce neanche a controllare. Per poter garantire controlli adeguati, servirebbero risorse economiche e professionali enormi e una capacità manageriale e una resistenza alle pressioni private non inferiore a quanto richiesto per una gestione diretta efficiente.”

Il controllo è un sottoinsieme della gestione e non viceversa quindi se è vero che chi non gestisce neppure controlla non è vero il contrario: si può controllare senza saper gestire (è il modo in cui tutti gli imprenditori e pure la P.A. si rivolgono a ditte specializzate per ottenere beni e servizi realizzati a regola d’arte).

Se poi guardo al soggetto pubblico che gestisce migliaia di km di viabilità pubblica – ANAS – mi pare che molto spesso ci costringa a transitare su viabilità inadeguata e in alcuni casi pure insicura.