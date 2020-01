COME RICONOSCERE IL VERO FASCISTA. “Fascista”, se vogliamo guardare alla Storia, é colui che usa modi e mezzi simili a colui che del fascismo fece la sua bandiera. Quindi FASCISTA é CHIUNQUE che, a prescindere dalla sua appartenenza politica: – ricorre all’offesa personale quando non sa argomentare un contraddittorio – contempla solo un pensiero unico – é prono ai dettami di partito, senza riflettere, senza un minimo spirito critico – usa un linguaggio intimidatorio: “Noi pretendiamo”, “Voi non avete il diritto”, “Non ti permetto di…” – mobbizza sul lavoro chi non è della sua idea politica, della sua appartenenza – non esita a ricorrere ad epiteti e slogan per tacitare il dissenso – insinua e vagheggia sull’interlocutore che lo contraddice, come se questi non fosse abbastanza intelligente per accorgersene – usa i mass media compiacenti a proprio vantaggio – non tollera idee diverse dalla sua… sclera proprio, ha reazioni scomposte – intimidisce e intima, “Tu non ti puoi permettere di…SE VI RICONOSCETE NEL DESCRITTO SOPRA FATEVI UN ESAME DI COSCIENZA E O CERCATE DI PRENDERE PROVVEDIMENTI PERSONALI,VEDRETE CHE POI STARETE MEGLIO,ANCHE SE ” SPIACENTI, MA IO LI SGAMO SUBITO I FASCISTI, QUELLI VERI.

