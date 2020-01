Conte si mette in asse con Merkel. La Traduzione: Oggi Giuseppi si e’ fatto spiegare dalla Merkel che cosa Pompeo ha detto a lei ignorando lui. Domani, con calma, lo spiegano a Giggino.

Traduzione: Oggi Giuseppi si e’ fatto spiegare dalla Merkel che cosa Pompeo ha detto a lei ignorando lui. Domani, con calma, lo spiegano a Giggino. Ma non c’è bisogno che lo ripeta, dato che è risaputo: pompeo ha detto che siamo sudditi e chetrump ha deciso di fare pagare a noi la sua rielezione grazie al sovrapprezzo alla pompa di benzina. pure la meloni ci è arivata, solo i legogrulli e pidioti non lo hanno capito e pensano a un 2020 prospero di prosperità meregana con draqghi premier.

L’impressione è che l’Italia sul piano internazionale conti come il due di coppe quando a briscola ci sono i bastoni.

E nonostante questo Governo sia stato presentato come quello che, sullo scacchiere internazionale, avrebbe rilanciato il Paese,IN REALTÀ NON SA DA CHE PARTE APPOGGIARSI,PERCHÉ RAPPRESENTATA DA INCOMPETENTI,l’Italia continua a contare come il due di coppe.

Di Maio si stava per l’appunto allenando intensamente ( di fronte ad uno specchio) per assumere quell’aria e quel contegno necessari per non farsi ridere dietro quando incontrerebbe…avrebbe incontrato… ( c’è ancora un problema di verbi per il ragazzo), dicevo, quando avesse incontrato i vari dignitari nella sua nuova veste di Ministro degli Esteri, e “bang” gli capita fra capo e collo una crisi in M.O. che rischia di trascinare ad una terza guerra mondiale.

Per il momento, dalle labruzze gli è uscito un flebile invito alla pace. Poi vedremo cosa gli arriva dalla Casaleggio o direttamente dal comico che, non facendo più ridere, è passato alla politica e al far piangere.