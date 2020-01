L’altoforno 2 dell’ex Ilva è salvo. Il tribunale ha deciso che non si spegnerà.I giudici del Riesame hanno accolto il ricorso dell’amministrazione straordinaria

Seguendo questo ragionamento a ritroso possiamo dare la colpa ad effetto se il fuoco brucia. Il morto pace all’anima sua è del 2015, nessuno toglie responsabilità precedenti dei Riva, ma da allora ad oggi, lo stato controlla l’azienda e il tribunale aveva dato prescrizioni specifiche alle quali LO STATO non ha ottemperato, non i Riva.

In pratica la magistratura indipendentissima, concede una proroga allo stato per fare i lavori che lo stato doveva fare su un’apparecchiatura non a norma dove si rischia la vita ogni volta che si passa. Lo stato che però per negligenza vuole togliere le concessioni a chiunque. Però quando è negligente allora chiede ed ottiene infinite proroghe alla faccia della sicurezza e della tutela della vita. Contento della notizia ma l’incoerenza del sistema Italia è pazzesca.

Veramente quel magistrato è l’unico con le palle. Nemmeno l’unico visto che gli era già stato dato un ordine di chiusura in precedenza. Lo stato mette in campo le sue belle pressioncine per ottenere una proroga facendo uscire su tutti i media da lui controllati che insomma se non gli si concede questa proroga la colpa è dei cattivoni del riesame e per quello dovrà licenziare migliaia di persone. Veda un pò lei che bel giudizio sereno devono dare queste persone. I fatti cmq sono che lo stato negligente nelle opere di sicurezza più volte richiamato dai tribunali non mette dopo anni a norma l’altoforno 2 che costituisce un continuo attentato alla vita degli operai che ci lavorano ma a differenza del privato fellone a cui ritirare le concessioni, chiede ed ottiene proroghe per continuare a non fare i lavori che prevede la legge.

L’altoforno 2 dell’ex Ilva è salvo. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo