Vertice straordinario sulla Libia a Bruxelles. L’annuncio di Di Maio E DALLA FOTO SI LEGGE COSA VORREBBE DIRE CIOÈ (MA CHE CAZZO CI CAPISCO IO CHE HO SEMPRE E SOLO FATTO IL BIBITARO).Alla riunione partecipano Borrell, Francia, Germania e Gran Bretagna. Il ministro su Fb: “La situazione sul terreno è molto delicata, ma questo non significa che dobbiamo restare immobili”

Ha,ha Gigino a Bruxelles, ma che ci va a fare se non capisce nulla di politica estera e non conosce la storia e tanto meno l’inglese.“L’Ue, questa volta, dimostri di saper fare l’Ue”, ha concluso…..Cos’é la barzelletta del giorno?« L’Ue, questa volta, dimostri di saper fare l’Ue».

Propiziare un vertice europeo con un violento attacco all’Unione, non ci pare il massimo dell’arte diplomatica.E il bello deve ancora arrivare.

POI :Direi viste le sue memorabili gaffes che oltre alla storia non conosce nemmeno la geografia, a meno che gli abbiano fatto un corso accelerato con le figurine su internet.Ma Di Maio, a parte il taglio di capelli da tattico neomelodico, davvero sarà in grado di fare gli interessi dell’Italia a Bruxelles ? Pietosa foglia di fico che serve solo a nascondere il fallimento dell’incontro uguale programmato in Libia. Che era comunque inutile anche quello, le due parti in causa nella guerra in Libia sono opposte ma entrambe hanno bisogno di cannoni, non di chiacchiere inutili. Vabbè, giggino ‘o statista è un essere inutile a se stesso e agli altri, come tutto questo governo.Assodato questo, ho la sensazione che oramai il casino sia scoppiato, e che la UE possa fare ben poco. Fu una genialata buttare giù Gheddafi per la stabilità della zona.Vertice straordinario sulla Libia a Bruxelles e l’opinione pubblica non sa ancora per quale motivo sia stato fatto fuori Gheddafi.Chi controlla il passato può imporre il futuro, a me basta sapere questo come primo pensiero critico.La solita Italietta ciarlatana e codarda. È dall’A.D.1910 che va avanti questo strazio libico.POI SE CI METTIAMO IL GIGGINO MINISTRO DEGLI ESTERI LA COMMEDIA COMICA E AL TOP.

La Libia non esiste, sono decine di tribù che (purtroppo) solo col pugno di ferro potevi tenere sotto controllo. E il contendere è sempre il petrolio. Io una decina di anni fa ci sono stato, ed è un paese che avrebbe potenzialità enormi, anche dal punto di vista turistico.

