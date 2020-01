Da un giornale il cui direttore si presenta in TV con scritto “Renzi” sulla carta igienica, il titolone in prima pagina per questa importantissima notizia era il minimo che ci si potesse aspettare!

Tiziano Renzi e Laura Bovoli condannati per fatture false, motivazioni dei giudici: “Fragilità e clamorosa contraddittorietà della difesa”

Cavolo, processo e condanna per due fatture false ed un totale di 160’000 Eur ! Merita davvero il titolone da prima e-pagina. Complimenti Direttore, con questo titolo, quest’anno per il premio Pulitzer se la gioca fino in fondo. Poi lei verrà a La7 dicendo con sorriso fra il mellifuo ed il liftato « ..e gli altri giornali, i giornaloni non ne parlano, Repubblica un trafiletto a pag. 27 ». Proprio così, Direttore perché pag 27 è l’importanza che riveste questa notizia, ben dopo 10000 disoccupandi ex-Ilva, dopo le gallerie che crollano come castelli di carta, morti sul lavoro, guerra in Libia, futura guerra Usa-Iran, debito estero per migliaia di miliardi. Dopo tutto questo, ma anche dopo l’Inter che vince a Napoli, ci viene questa notizia. Un processo come 10000 altri in Italia per la stessa ragione ma per importi per maggiori. A certo, però..si chiama Renzi. Quello al quale lei deve un centinaio di migliaia di Eur…

No fatemi capire sta per scoppiare o è già scoppiata una guerra non da nulla in Medio Oriente (praticamente a due passi da casa) con soldati italiani nei bunker, con un’aereo che non si sa bene come è precipitato un attimo prima o dopo il lancio di missili, con almeno 80 morti o forse di più, con armi atomiche che aspettano la decisione di qualche pazzo per essere lanciate o meno, con ordini contraddittori del tipo “massacro tutti … no non massacro nessuno ma forse solo i siti culturali.. ma no .. dai ammazziamoli lo stesso per precauzione…” e voi mi state a parlare del PADRE DI RENZI ??????? e il nonno di renzi… trovato nulla ??? .. quando al posto dell’Iran o degli USA o di Israele ci sarà un buco nero ma grosso…molto grosso… staremo ancora a parlare delle fatture false ??? scusatemi ma Renzi va giudicato per la sua azione politica e mi pare che proprio lì non è che se la stia cavando proprio benissimo…. tra l’altro Renzi non incontra la mia simpatia personale, ma in compenso la sua attività politica era ed è proprio quello di cui l’Italia democratica e di sinistra (che comunque esiste anche senza politici degni) NON aveva bisogno e non ha bisogno PS non mi aspetto venga pubblicata causa censori sempre attivi, mi rivolgo proprio ai censori e ai giornalisti del Fatto…non sarebbe il caso che faceste un po’ di giornalismo .. Ma basta sapere il mondo del fq è questo. C’è una probabile guerra in libia? Chi se ne frega. I 5* stanno facendo il possibile per scomparire? Chi se ne frega. Il bullo è vicino ad un processo? Chi se ne frega. Stiamo subendo macelli per l’inquinamento? Chi se ne frega. Il lavoro, le tasse, la criminalità (non quella degli immigrati che ora sembrano scomparsi) e altre piaghe d’Egitto? Chi se ne frega: di moda sono ritornati i genitori di lui e questo fa notizia, ilarità nei commenti e sembra il problema principe per l’Italia. Siamo caduti in basso? No! Non siamo mai stati oltre questo infimo livello.

Parlamentari che avevano promesso di pagare l’obolo a san Grillo e poi se ne dimenticano, verranno espulsi, forse, ma resteranno senatori o deputati. L’Ilva è al punto di partenza , Arcelor “ciurla nel manico ” e i nostri , dopo aver combinato il disastro, stanno a guardare , Di Alitalia è meglio non parlarne . Il reddito di cittadinanza ha dato lavoro solo ai “navigator”. Di Maio credendosi il conte di Cortellazzo e di Buccari , Galeazzo Ciano, va in Libia sperando di conferire con Gheddafi. Bell’inizio 2020. E pantalone continua a pagare.

Intanto il pinocchietto ha fatto il preseidente di regione, poi lo hanno eletto sindaco (dove il suo vice è stato confermato per due mandati proseguendo sulla linea di Renzi), poi ha fatto il PdC (uno dei più longevi, nonostante tutto) e alla fine, dopo aver dimostrato quello che vale (nel bene e nel male), lo hanno eletto Senatore nel suo collegio naturale in uno scontro senza rete (non era nel listino protetto) contro l’economista di punta della Lega, non certo contro una comparsa qualsiasi. Ah, e ora lo pagano pure un sacco di soldi per fare conferenze guadagnando ben di più che facendo il PdC o il Senatore. Vuol dire che essere pinocchietti è un gran complimento. Poi si può non essere d’accordo con le sue idee, si può criticare la sua incoerenza (non certo maggiore di quella di Salvini, che si contraddice ogni 2 minuti o di quella di Di Maio, che si contraddice ogni 5 minuti), ma di certo non si può dire che sia un incapace.

concludo dicendo!In un Paese normale UE le eventuali colpe dei padri non ricadono sui figli. E in un Paese normale UE gli elettori non votano in 15 anni 4 governi di Salvatori della Patria che fanno promesse da marinai non mantenute. Tipo Berlusconi/Lega dal 1994 al 2008. E poi non coronano le cavolate fatte votando quelli che poi formano un ennesimo governo di Salvatori della Patria Di Maio/Salvini. Povera Italia!

Da un giornale il cui direttore si presenta in TV con scritto “Renzi” sulla carta igienica, il titolone in prima pagina per questa importantissima notizia era il minimo che ci si potesse aspettare! ultima modifica: da

