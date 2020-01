L’Italia perde perché non sa essere bipartisan nemmeno nell’urgenza. Mario Giro Former Italy’s Under-Secretary for Foreign Affairs

Ma sa com’è, in Italia si va ad una guerra come se fosse una partita di calcio, e si fa una partita di calcio come se si andasse ad una guerra. Non cambieranno mai . La bella Italia è come Venere, gira al contrario.

Incredibile! Abbiamo un governo che si regge solo sull attaccamento alla poltrona della maggioranza dei parlamentari, che ha un primo ministro che non conta nulla, mai stato votato da nessuno, si é già preso del burattino nelle sedi internazionali ed ha ricevuto un endorsement da Trump che gli é valso il ridicolo nomignolo di “giuseppi”, un ministro degli esteri che più inadatto al ruolo non si può, messo lì per evitare continuasse a fare danni altrove e una magistratura vergognosamente politicizzata e di parte che con arroganza non perde occasione di intralciare l ‘azione del governo quando un politico tenta di difendere gli interessi italiani e questi ipocriti di media se ne viengon fuori con delle critiche insulse all’opposizione quando questa situazione dannosa e vergognosa per l’Italia é solo colpa di questo governo e dei partiti che lo sostengono. Ci vuole una bella faccia di bronzo per uscirsene con articoli di questa bassezza morale e intellettuale.

DI QUESTO PASSO:L’Italia si deve rassegnare: non conterà mai nulla in Europa e nel Mondo perchè e stata fatta gestire da dilettanti allo sbaraglio CAPACI DI BOCCIARE LE RIFORMA INDISPENSABILI,ma poi incapaci di proporle e attuarle le riforme necessarie e indispensabili a fargli fare un salto di qualità.

