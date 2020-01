Si muove Putin.Le speranze degli europei (e del governo italiano) si concentrano su Vladimir, unico possibile protagonista di peso su Libia e Iran. Il leader russo ha visto oggi Assad, domani Erdogan, sabato Merkel.

L’Italia e l’Europa si rendono conto dell’importanza del Presidente Vladimir Putin negli scenari geopolitici mondiali. lo hanno sempre saputo ma hanno preferito la politica dello struzzo con la testa nella sabbia. Parliamo di cose serie. Ci siamo occupati di diplomazia parallela per molti anni. Oggi possiamo affermare che Erdogan senza accordo con la Russia non si spingerà avanti più di tanto. Pensiamo che debba molto alla Russia. Forse il ritrovato potere dopo il tentato Golpe dei suoi nemici e forse anche la Vita. La visita di Putin in Siria al Presidente Bashar Al Assad e la visita in Turchia contribuiranno a sviluppi importanti nell’Area. L’Europa, per fare una cosa buona, pensi a ritirare le stupide sanzioni contro la Russia.

E ora!Sembra che l’unico indispensabile per la stabilità nel mondo sia Putin, qualsiasi azione faccia, violenta o pacifica, porti ad un risultato positivo per quasi tutti . Dai Putin, meriti di essere chiamato Kaiser, non come quella marionetta del ciuffo arancione.

Trump ha fatto un bel regalo a Putin rendendolo l’uomo più influente nelle politiche del M.O. dalla Libia fino allo stretto dei dardanelli , mentre gli USA sono considerati occupanti dell’Iraq e traditori dei loro alleati, grandi politiche quelle di Trump, ma quello che è preoccupante i che agli americani sta bene fare una guerra per Tump.

Certo che dopo tutti i casini che hanno combinato i francesi e gli americani per buttare NOI fuori dalla Libia, parlare adesso di interferenze straniere é oltre la comicità. Adesso sperano che Putin ci tiri via le castagne dal fuoco.

Che la Libia verrà divisa in Tripolitania e Cirenaica e’ ormai un fatto assodato. Che l”Egitto e la UAE con l’appoggio Francese, sempre goloso di zone petrolifere altrui (in questo caso ENI) appoggino Haftar e’ gia’ storia. Ankara appoggia Al Serraj per gli stessi speculari motivi. Putin fara’ in modo che si mettano d’accordo sulla spartizione senza troppo spargimento di sangue (o meglio, senza distruggere troppe infrastrutture). Giuseppi & Giggino stanno alla finestra, muti.

Si muove Putin. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo