Libia, Renzi: “Italia spettatrice e non protagonista nel Mediterraneo è una sconfitta per tutti” “Nel clamoroso silenzio europeo, i soggetti che stanno giocando un ruolo decisivo in Libia sono sempre più Russia e Turchia. E la cosa è inquietante soprattutto per il ruolo strategico che il Mediterraneo ha sempre avuto e sempre avrà nella politica italiana. Non solo per l’immigrazione, non solo per il petrolio, non solo per il business: l’Italia spettatrice e non protagonista nel Mediterraneo è una sconfitta per tutti”: così Matteo Renzi commenta la difficile situazione in Libia.

Mentre continuano gli scontri, le discussioni diplomatiche faticano a raggiungere un punto. È proprio di queste ore il colloquio sul caso libico tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ieri ha incontrato a palazzo Chigi il generale Khalifa Haftar. Conte avrebbe anche dovuto ricevere il primo ministro libico Fayez Al Sarraj che però, venuto a sapere del precedente faccia a faccia tra Haftar e Conte, ha deciso di non fare tappa a Roma.

Renzi si dice più preoccupato per la situazione in Libia, nello specifico per l’atteggiamento della Turchia nel Mediterraneo, che per le tensioni tra Stati Uniti e Iran, che pur dominano il dibattito di politica internazionale in questo inizio di 2020. L’ex presidente del Consiglio attacca il silenzio europeo, sottolineando che mentre Bruxelles e Washington sono incapaci di far fronte alla crisi libica, altri soggetti acquisiscono sempre più influenza nella regione. Si tratta di Russia e Turchia, che cercano di assumere maggiore peso strategico nel Mediterraneo, un’area che però è fondamentale per il nostro Paese, il quale non può e non deve rimanere a guardare, rimarca Renzi.

È la politica internazionale a caratterizzare i primi passi di questo nuovo anno. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono molto preoccupanti ma personalmente sono molto più preoccupato per l'atteggiamento turco nel Mediterraneo e in Libia. Nel progressivo disimpegno americano e nel clamoroso silenzio europeo, i soggetti che stanno giocando un ruolo decisivo nell'area sono sempre più Russia e Turchia. E la cosa è inquietante soprattutto per il ruolo strategico che il Mediterraneo ha sempre avuto e sempre avrà nella politica italiana. Non solo per l'immigrazione, non solo per il petrolio, non solo per il business: l'Italia spettatrice e non protagonista nel Mediterraneo è una sconfitta per tutti. La politica estera di un Paese si fa con il lavoro quotidiano, durissimo, non con una photo opportunity.

