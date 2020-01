Renzi ha spinto Rula in Rai Ma per lei era “un dittatore” DICONO I SOLITI ROSI-CONI.

Italia viva ha fatto il diavolo a quattro per averla a Sanremo, ma lei disse cose terribili sul loro leader nel 2015. Matteo Renzi evidentemente ha perdonato con generosità Rula Jebreal, fino a garantirle con il suo pressing l’ospitata nella serata più vista della tv italiana. Perché sono stati proprio i renziani a lanciare la polemica sul presunto scandalo della sua esclusione dal Festival. Ma lei, da sempre in polemica con i leader politici nazionali e un po’ con la maggioranza degli italiani, ridicolizzò Renzi qualche anno fa facendo la felicità di Michele Santoro. Arrivò a dire che aveva fatto una figuraccia internazionale a New York da premier portandosi dietro la claque e fulminandolo così: “è sembrato un dittatore egiziano…”.

Contento lui…DICONO I ROSI-CONI MA Un leader non guarda al passato ma lo ricorda. E guarda al futuro. Senza razzismo e odio.

Altro che dittatore. Renzi è un leader intelligente e molto democratico non razzista non odia competente e molto altruista. Ed è per questo che è odiato dal suo rovescio della medaglia.

Renzi è il politico che serve al Italia se vuole risorgere. Rula e una donna molto intelligente ma che gioca e agisce in conformità di come tira il vento. Detto fra i denti una ruffiana.

Ma il caos creato non è per questo ma per l’atteggiamento razzista di chi la voleva escludere.

E PER QUELLI CHE VOGLIONO CREARE ZIZZANIA PURE CHE Nel 2018 alla Leopolda, Renzi le ha fatto una bellissima intervista. E lei è stata molto applaudita. Questo il link https://m.youtube.com/watch?v=q2DupDByPqk&feature=share

Renzi ha spinto Rula in Rai Ma per lei era "un dittatore"

