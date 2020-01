SOVRANISTI ITALIANI AL SOLDO DI TRUMP! QUALI PATRIOTI? IL MONDO SOVRANISTA CON A CAPO TRUMP STA TRADENDO IL MONDO LIBERO. DOPO AVER SCONVOLTO ,L’ORDINE ECONOMICO NAZIONALE,EUROPEO ED INTERNAZIONALE CON I DAZI,IN MEDIO ORIENTE HA ALIMENTATO ODIO CREANDO CAOS IN UNA AREA STRATEGICA SUL PIANO DEGLI EQUILIBRI ENERGETICI MONDIALI,IN PARTICOLARE MODO PERL’EUROPA. INOLTRE DOPO PIÙ DI CENTO ANNI,TRUMP STA PERMETTENDO IL RITORNO DEI MILITARI TURCHI DI ERDOGAN IN LIBIA,COME IN SIRIA. QUESTO È UN ULTERIORE COLPO PER INDEBOLIRE E DIVIDERE ULTERIORMENTE L’EUROPA E LA STESSA ALLEANZA ATLANTICA (NATO),MESSA IN DISCUSSIONE DA TRUMP SOSTENUTO DAI TRADITORI SOVRANISTI ITALIANI. È IN DISCUSSIONE L’ALLEANZA ATLANTICA E LA STESSA CASA EUROPEA RICOSTRUITA DOPO LE BARBARIE DEL NAZIONALISMO NAZI-FASCISTA,CHE IN 70 ANNI DI PACE E BENESSERE E’DIVENTATA UNA VERA E GRANDE COMUNITÀ ECONOMICA E SOCIALE. IN OLTRE NOI ITALIANI CHE SIAMO AL CONFINE,SAREMMO CHIAMATI A FAR FRONTE A NUOVE ONDATE DI IMMIGRAZIONE E PEGGIO A NUOVI ATTI DI TERRORISMO.

Trump minaccia sanzioni su Baghdad ancora più dure di quelle imposte su Teheran e afferma “abbiamo una base aerea straordinariamente costosa. Non ce ne andremo a meno che non ci rimborsino miliardi di dollari spesi”. Chissà quanti soldi chiederanno agli Afgani e al loro martoriato paese quando saranno costretti di andarsene, per tutte le basi che si sono costruite in 20 anni. Finalmente il vero volto di questa famosa guerra in nome di democrazia sta svelando. Non sono andati per portare la democrazia, sono andati per costruirsi le basi militari e di impadronirsi di tutto. Afghanistan è ormai diventato il campo di sperimentazione per le armi e la fabbrica più grande dell’oppio al mondo. Trump in 2017 per sperimentare, ha sganciata per la prima volta la Moab, ‘madre di tutte le bombe in Afghanistan, uccidendo bambini e donne e poi disse “Un successo”.

E QUESTO E PRIMO BILANCIO “SOLEIMANI” -56 MORTI. Uccisi dalla calca a Kerman -80 MORTI – 200 FERITI. Per l’attacco delle forze iraniane alle basi USA in IRAQ. Dopo il folle gesto elettoralistico di Trump, sembra evidente che gli USA abbiano consegnato alla Teocrazia Iraniana lo scettro di Superpotenza Regionale nei paesi dei golfo e Medio Oriente. Le loro basi sono sotto attacco. Gli Emirati e l’Arabia pure. Israele è minacciato. Ma il gallo Trump guarda i suoi elettori dal grilletto facile, non alla parte di mondo in fiamme e lutti.

GENTE RIFIUTIAMOCI E DICIAMO No, non andrò a diecimila miglia da casa per aiutare a bruciare e assassinare un’altra nazione povera solo per conservare la dominazione dei padroni bianchi sui popoli di pelle scura in tutto il mondo. La mia coscienza non mi permette di andare a sparare a mio fratello o a qualche altra persona con la pelle più scura, o a gente povera e affamata nel fango per la grande e potente America. E sparargli per cosa? Non mi hanno mai chiamato ‘negro’, non mi hanno mai linciato, non mi hanno mai attaccato con i cani, non mi hanno mai privato della mia nazionalità, stuprato o ucciso mia madre e mio padre. Sparargli per cosa? Come posso sparare a quelle povere persone? Allora portatemi in galera.

