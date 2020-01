“Bonaccini vincerà”. Prodi a difesa del fortino emiliano

Il Professore al Corriere: “Il Colle? Non ci ho mai puntato e non ci penso certo ora. E poi quei 101 ci sono ancora….”. Le Sardine? “Magari fossi stato in grado di creare un movimento del genere. Il 19 non sarò in piazza per non danneggiarli”

“Penso che Bonaccini vincerà e, in ogni caso, le ricadute del voto dipenderanno piuttosto dai possibili nuovi equilibri dentro le forze di maggioranza e di opposizione”. Così Romano Prodi in un’intervista al Corriere della Sera.

Salvini che vuole liberare l’Emilia-Romagna? “Ma liberarla da cosa?”, risponde il Professore. “L’Emilia-Romagna è una terra libera. E per di più qui ci sono redditi più elevati e maggior tasso di occupazione. Vogliamo parlare degli investimenti della Lamborghini, della Philip Morris? I dati economici dell’Emilia sono migliori del resto del Paese. È in questa regione che ci sarà la maggior concentrazione di big data in Italia. Due terzi dei computer del futuro sono destinati all’Emilia-Romagna. E il fatto che tanti vengano a curarsi nelle nostre strutture sanitarie? Sarà anche merito di chi ha governato”.

Secondo l’ex premier, “Salvini di tutto vuole parlare tranne che del governo emiliano. Non gli conviene”.

Il Professore nega poi di essere dietro il movimento delle Sardine, come alcuni sospettano. Andrà in piazza con loro il 19? “No, perché non voglio danneggiarle. Magari fossi stato in grado io di creare un movimento del genere”. Saranno determinanti per Bonaccini? “Di sicuro hanno condizionato Salvini. E penso che stiano convincendo la gente ad andare a votare”.Quanto al Colle, “non ho mai puntato alla presidenza della Repubblica. E non ci penso certo ora. Peraltro, quegli oltre 101 che in Parlamento votarono contro di me, ci sono ancora”, risponde Prodi. Sulla politica internazionale, l’ex premier chiede uno scatto all’Europa debole e all’Italia isolata. Sull’Ue: “finché procediamo separati. Questa impossibilità di trovare una linea comune produce la paralisi”. L’Italia “ha perso il ritmo. La politica estera richiede continuità”.

Beh, cari detrattori, ma che volete mai ! VERO CI AVETE LASCIATO NELLA M….A CON LO SPREAD A 500 E PENSATE CHE SE VINCETE LE ELEZIONI ABBIAMO GLI STESSI AL GOVERNO LEGA BERLUSCONI E LA MELONI CHE ERA PURE UN MINISTRO DI QUEL GOVERNO…IL “NUOVO” CHE AVANZA IN MERITO ALL’EURO LA PRIMA COSA CHE FECE BERLUSCONI FU DI ELIMINARE LE STRUTTURE CHE DOVEVANO CONTROLLARE LA DINAMICA DEI PREZZI A QUEI TEMPI ERA PADRONE DELLA STANDA .. AMEN

PS: Prodi mica è un porello di pensionato come tanti che stanno alla tastiera. Prodi è ancora quello che va in Cina e nel mondo a fare conferenze ed ha una sua propria “agenzia” che studia economia e tant’altro. Spesso inerpellata da associazioni, aziende varie, se non da molti altri Enti.

Venire su queste pagine per denigrarlo sottende una situazione di poca lucidità mentale o di uso pesante di altrettante sostanze pesanti.

Prodi è stato uno dei pochi politici che hanno dimostrato capacità e responsabilita. E l’augurio dovrebbe essere quelle di averne di tali politici ed amministratori, che rispetto agli attuali “miracolati” è un monumento.

In quanto alle sue risposta ad un intervistatore, che poi la cosa mi parrebbe quantomeno una questionde di cortesia, sono perfette.

Con il movimento delle sardine, non ne è l’ispiratore. Tanto per smentire voci interessate. Sempre per lo stesso motivo dichiara che non sarà in piazza.

Tifa Bonaccini … e vorrei vedere come non potrebbe essere.

Si augura la vittoria … idem come sopra,

Declama il buon governo di Bonaccini per una Regione che è fra le primissime in Italia, se non la prima … verità assoluta.

Sui 101 … ha ragionissima ! Se sarà questo parlamento a votare il prossimo PdR. non potrà essere diversamente.

Sull’Europa e la politica estera italiana, vorrei vedere chi può dargli torto.

Tutto questo mi fa dire che i povere detrattori di Prodi o non capiscono una mazza o hanno un fegato ingrossato all’inverosimile.

“Bonaccini vincerà” Beh in effetti votare la borgonzoni è da folli. Quella che “l’Emilia confina col Trentino”, e che neanche suo padre ha lo stomaco di votare. E cmq basta vedere cosa accade in Sardegna per capire quale danni sia in grado di fare la lega. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo