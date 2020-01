“NATO+ME”. L’idea spiazzante di Trump per rianimare l’Alleanza Atlantica.Ma ora e un presidente dimezzato,deve chiedere posso.e se dalle camere USA arriva l’ok bene,altrimenti nisba schegge impazzite cioè colpi di testa.

L’Ue ragiona sulla Nato per il dossier Iran. Il presidente Usa vuole allargare ad alcuni Paesi del Medio Oriente. Marrone (IAI): “Solo una boutade provocatoria”. Per il gen. Tricarico, invece, “un’occasione per rifondare”

ORA! Sarei curioso di sapere quali sarebbero i Paesi del Medio Oriente che si potrebbero candidare per entrare nella Nato.

A parte Israele, per il quale da anni se ne parla, non vedo null’altro all’orizzonte. Arabia Saudita ? Qualche altra monarchia assoluta ? Credo che quella di Trump sia la solita sparata pubblicitaria.

Di certo la Nato ha necessità d’essere rivista come qualsiasi altra “agenzia” a proiezione mondiale. Visti i cambiamenti non credo ci sia nulla che non debba essere in qualche modo revisionato o riposizionato. Ma pensare di allargare a sud mi parrebbe inverosimile.

Da dire che un problema non da poco potrebbe verificarsi se e quando l’Eropa si deciderà a divenire quella potenza mondiale che in effetti, se unita, è. A quel punto la Nato dovrebbe essere, a maggior ragione, riposizionata vedendo gli Usa in una posizione meno preponderante.

In questo senso, un cambio di pesi, misure e strategie, sarebbe cosa molto positiva.

OPPURE E Tutto pianificato per salvare la globalizzazione governata dalla UE-NATO & Alleanza Atlantica e ONU sotto dittatura del Dio Denaro gestito dal FMI-BCE. Il popolo non è sovrano, il voto non conta nulla. Di Maio e Salvini sono stati due bravi attori marionette pagate abbondantemente per calmare il popolino credulone Bue Pecorone, proprio come era avvenuto con il Messia Berlusconi e San Bossi, adesso abbiamo le Sardine: “vota chi vuoi la musica è sempre la stessa”. La conferma l’abbiamo con i governi sostenuti dai politici pagati abbondantemente che hanno mantenuto la stessa rotta di sudditanza alla UE-Nato, obbligo Vaccini, sbarchi clandestini quotidiani, TAV, pensioni d’oro, arcipelago di politici-manager-magistrati pagati abbondantemente, occupazioni armate nelle Nazioni distrutte dalle guerre fatte dalla UE-NATO spacciate per Missioni di Pace; opere inutili, grandi opere mai ultimate, Expo-TAV, cattedrali nel deserto e privilegi da faraoni. Questa tragica realtà è la conferma reale che tutto è pianificate, Dio non esiste e Cristo è un idolo umano usato da certi prelati per fare propaganda politica. L”America ha iniziato con lo sterminio degli indiani per poi arrivare a colonizzare l’Europa per manovrare i politici traditori della propria Patria nel fare guerre mascherate in Missioni di Pace per impadronirsi del Continente Africano. Molto meglio una vera guerra subito che non ad altri 30’anni di guerre mascherate in Missioni di Pace. Non si può negare la pura sacrosanta verità sugli invasori guerrafondai, in più si divertono a far recitare le Marionette politiche italiane e quelle imposte nelle nazioni occupate militarmente con lo scopo di voler far credere che l’Italia non è una loro Colonia governata da loro tramite marionette politiche pagate abbondantemente. Non per nulla che nessun Ministro importante “Difesa, Esteri, Economia, Interni, Giustizia” può essere nominato se prima non ha l’autorizzazione dei padroni del mondo: “America, Inghilterra, Israele, Vaticano”. Nella vita non si deve credere a niente, tutto viene pianificato come fanno i registi nel produrre spettacoli teatrali e film. Solo la politica ti permette di guadagnare bene, fare affari, maturare faraoniche pensioni-vitalizi, essere tutelato dalla Giustizia gestita dal CSM spartito politicamente e lasciare il tutto in eredità ai figli-nipoti-parenti dopo aver vissuto una lunga vita nella lussuria in ottima salute.

SPERIAMO CHE LA LIMITAZIONE DEL RAGGIO DAZIONE,RICEVUTO OGGI FRENI LA VOLONTÀ DI QUESTI SCIACALLI MONDIALI.

