TRUMP PRESIDENTE DIMEZZATO! Anche l’america si rende conto che una scheggia IMPAZZITA non dovrebbe trascinare l’apparato dello Stato per quanto decisionista essa sia.IN UNA GUERRA MONDIALE

Camera USA approva risoluzione che limita i poteri di guerra di Trump. Casa Bianca: “È ridicola” Pelosi: “Non ha reso gli Usa più sicuri”. Il presidente a un comizio: “Eravamo pronti a rispondere all’Iran, poi non siamo andati” … “Siamo sulla strada della pace”

Anche l’america si rende conto che una scheggia non dovrebbe trascinare l’apparato dello Stato per quanto decisionista essa sia.IN UNA GUERRA MONDIALE.E PURE VERO CHE I poteri necessari per dichiarare una guerra sono, da sempre, affidati al Congresso, non al Presidente. La risoluzione democratica alla Camera non fa altro che ribadire ciò che è già stabilito chiaramente dalla Costituzione.

Ad ogni modo, Trump continua a dimostrare, ogni giorno che passa, di essere un malato di mente (come hanno già stabilito gli stessi psichiatri americani in un loro documento pubblico tre anni fa). Un pazzo armato e pericoloso. Trump ha perso del tutto la testa non avendo più niente da perdere dopo avere usato i suoi poteri oltre quanto stabilito dalla costituzione Usa. E’ confinato nella stanza ovale a firmare sanzioni e dettare minacce quando Tutti gli alleati, Il Pentagono e il congresso chiedono di usare diplomazia. Spero che anche Repubblicani si rendano che difendere il loro presidente porterà solo alla sconfitta alle prossime elezioni.

Solo un elettorato di deficienti può ancora pensare che questo pazzo li “difenda” da chissà quale “minaccia”. I rari Esseri Umani ancora presenti sul territorio USA hanno già capito da tempo che la vera minaccia per i cittadini americani è proprio trump.

Serve una partecipazione strutturata nelle decisioni pericolose e gravi. Anche se ha il potere di licenziare onesti diplomatici e funzionari leali allo stato e alle sue leggi, non dovrebbe oltraggiare l’onore del suo paese con comportamenti disarmonici rispetto alla tradizione (usi, costumi, procedure, azioni) e senza-seguito-di-apparati. C’è disorientamento esterno con gli altri soggetti internazionali ed interno con i vari apparati a iniziare da quelli riguardanti la sicurezza.

Vedremo che il Presidente eletto si ritiene superiore al Parlamento eletto… ?

Stiamo sullo stesso pianeta, ma un condomino per quanto sacro per elezione divina, può devastarlo a suo piacimento?

La cosa ridicola è che il ridicolo chiama ridicola la Legge del Congresso che lo limita nelle avventatezze.

Come alleati ci fidiamo del Congresso o del Presidente? ci leghiamo alla sorte del Presidente o a quella degli USA?

Gli italiani in USA, nelle prossime venture elezioni, chi dovranno votare se vogliono sostenere le sorti dell’Italia?

