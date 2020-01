“CHE Non sia una fuffa”. “No a operazioni di facciata o nostalgia”. Le reazioni nel Pd alla proposta di Zingaretti

Da Orlando ad Orfini, da Sala a Marcucci: come gli esponenti dem hanno reagito alla proposta del segretario Nicola Zingaretti di sciogliere il Pd in un nuovo partito.Da Andrea Orlando a Matteo Orfini, dal sindaci di Milano Beppe Sala al capogruppo al Senato Andrea Marcucci: sono tante le reazioni degli esponenti dem alla proposta del segretario Nicola Zingaretti di sciogliere il Pd in un nuovo partito.

La domanda principale che deve farsi il PD è : com’è riuscito ad avere,sotto Renzi il 40.8% ? Quella è la platea a cui deve guardare.In altre parole, che deve cercare di coinvolgere su temi di base e condivisibili da ampia società civile,tutti quelli che non vogliono far andare le destre nere disastrose al governo.Io la chiamerei ” Nuova Democrazia” ( colori : bianco-rosa- verde) non solo il ROSSO DELLA VECCHIA DITTA DA DOVE I RENZIANI SONO FUGGITI.

E da tempo che il Piddi è come una di quelle belle facciate che si vedono a Madrid. Belle fuori (si fa per dire), ma poi svolti l’angolo e ci trovi niente. IL Piddi è basato su un equivoco: che chi ci sta dentro abbia una unica idea di società. E! Non è così.

Il distacco renziano non ci sarebbe stato senza il fuoco amico della ditta. Ora è giusto che la ditta si faccia un partito proprio, tipo rifondazione comunista, e buona fortuna. Una bella sinistra da diporto, con Baffino e Zingarello. Baffino potrà andare all’Ilva a dire che invece di lavorare dovrebbero comprarsi una barca, come ha fatto lui.Ora quella cosa comunemente COME si intende per Ditta 1, cioè Bersani, Migliavacca, Stumpo, ecc. ecc. sono già fuori,dalla Ditta 2 verranno riuniti come nuovo VeteroComunista.

Certo che non mi sembra l’archetipo del VeteroComunista (se ancora ce ne sono in circolazione). Certo, sarebbe utile che assumesse un ruolo nella Politica, che collaborasse a ridare lucidità e competitività al fronte progressista. CON! Un ottimo Amministratore, che – nonostante le complessità e le difficoltà della fase – sia in grado di dirige con competenza un politica importante ed impegnativa come quella italiana.

MA! Perchè non sia fuffa è necessario, innanzi tutto, che tutti gli attuali dirigenti nazionali del pd, NESSUNO ESCLUSO, si tolgano di mezzo con le loro facce impresentabili e lascino il posto a una nuova generazione (sperando che quest’ultima non sia peggiore della precedente …)

“CHE Non sia una fuffa”. “No a operazioni di facciata o nostalgia”. Le reazioni nel Pd alla proposta di Zingaretti ultima modifica: da

