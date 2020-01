Ed Ora continuate pure a parlare di Valori, di Destra o di Sinistra che siano.

Signori viviamo in una nazione che vive e che galleggia, e non da oggi nella ipocrisia e nella corruzione, che coinvolgono tutti i gangli vitali della nazione e che direttamente ed indirettamente coinvolgono tutti, nessuno escluso… Ed è stato facile ed auto assolutorio, e lo è ancora oggi, dipingere Bettino Craxi come l’origine di tutti i Mali.

La verità che una autocoscienza collettiva il paese non l’ha mai fatta a partire dalla analisi seria e condivisa e non retorica, né di parte, di ciò che è stato il fascismo per l’Italia e per gli italiani. In questa nazione si è partigiani a prescindere dalle ragioni, dalla logica e dalla verità

Non c’era certo bisogno del Parere di Emma Bonino per comprendere la totale irrilevanza dell’Italia: • che è politica, • culturale, • etica, • militare e • morale

L’Italia è divenuta irrilevante dopo la caduta del muro di Berlino, quando gli Stati uniti si sono liberati di tutti i loro segreti ed hanno lasciata sola e senza aiuto l’Italia, che aveva ormai perduto il suo privilegio di essere il confine geografico con la cortina di ferro, che non esisteva più.

È così che si legge: L’improvvisa “autonomia” della magistratura di Milano • La rapidissima caduta dell’uomo di Sigonella trattato alla stregua di un comune ladro • E con lui la scomparsa di tutti i partiti della cosiddetta prima repubblica, che con tutti i loro difetti avevano comunque un metodo duro e valido di selezionare la loro classe dirigente, • quella che alla fine degli anni ’80 aveva fatto dell’Italia la quinta potenza economica mondiale • La improvvisa comparsa di uomini cosiddetti nuovi che erano le quinte o le seste fila dei partiti di allora • Il fenomeno Berlusconi, dell’uomo solo al comando “Ghe pense mi” • la lega di Bossi, nata con lo slogan Roma ladrona, che investiva in diamanti in Zaire, e che tentava di comprare con i soldi pubblici le lauree a Tirana per i figli di Bossi; Lega che ha rubato 49.000.000 di euro ottenendo di restituirli all’erario in comode rade per 87, dicasi ottantasette anni • il movimento del Vaffa poi divenuto M5S che, con il 34 % dei consensi nazionali, si è dimostrato inetto, incapace e fallimentare in tutti i momenti amministrativi, locali o nazionali in cui è stato chiamato a governare • l’anti politica, • il qualunquismo • il populismo e • la dissacrazione di tutti i valori comuni e condivisi che avevano permesso, ad esempio, che l’Italia, contrariamente alla Germania, aveva saputo resistere e sconfiggere, con le armi della democrazia, con l’avversione del popolo e dei lavoratori, la equivoca e mai chiarita stagione del terrorismo, sia quello rosso che quello nero. Ed Ora continuate pure a parlare di Valori, di Destra o di Sinistra che siano.

