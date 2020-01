Per ricoprire un ministero delicato come gli Esteri serve padronanza dell’argomento ed esperienza, Luigi Di Maio ha mortificato e trasformato il M5S andando a braccetto con Salvini e caricando nell’accezione populista e sovranista in movimento che nasceva su altri input. Per seguire il consenso si è finiti per tenere dentro i Paragone e i Fico, cioè tutto e il contrario di tutto! “Di Maio come ti è venuto in mente di proporti per il ministero degli affari esteri?

Mettendo a rischio la sicurezza, la credibilità internazionale del nostro paese e la possibilità di accrescere il nostro ruolo geopolitico?! Specificando che sulla Libia il problema non è l’Italia ma di unità politica europea, come la posizione della posizione espressa da Prodi nell’intervista al Corriere, e che esistono nel M5S posizioni più condivisibili come quella del presidente Fico. ‘’il M5S nasce da istanze ambientaliste e progressiste, prima della deriva trasformista e nazionalsovranista che ha la sua madrepatria nella Russia della propaganda di Putin’’ ‘’I Cinque stelle, al pari del modello lombardo-veneto sbandierato da Salvini fatto di processi, sanità privata ed inquinamento fuori controllo, non sono un’alternativa credibile per il futuro’’

GRULLI : Questo e' quello che succede mettendo l'incompetenza al potere! Persone che hanno creduto a una chimera truffaldina e ignorante.

