La morte politica di Luigi Di Maio è sempre più vicina.Questo e’ quello che succede mettendo l’incompetenza al potere! Persone che hanno creduto a una chimera truffaldina e ignorante.

Finalmente hanno capito……………. Paga anche stupidaggini come una linea politica che ha portato all’aborto chiamato reddito di cittadinanza che ha portato a quasi mezzo miliardo di euro di spesa senza creare un posto di lavoro che sia uno e che ha concesso il reddito di cittadinanza a coloro che non ne avevano bisogno, o che poi lavoravano in nero, o che erano più che in odore di disonestà… Insomma lui che si ergeva a garante personale del suo buon funzionamento, del reddito di cittadinanza, in realtà non è garante nemmeno del suo respiro. Che infatti è affidato al fatto che è vivo e non al suo volere.

Ora il capetto politico del M5S che il M5S non vuole più tra i piedi, è sottoposto a pubblico sbugiardamento dai suoi stessi senatori che lo invitano gentilmente a togliersi di mezzo. E’ il triste destino dell’incompetente così potente, per volere altrui, da arrivare persino alla carica di ministro degli Esteri senza nessuna esperienza, senza capacità e sin tener ni puta idea di quello che deve fare, deve dire, di cosa deve conoscere, della situazione internazionale e troppo concentrato sul suo ombelico per capire che nella vita prima o poi tocca anche studiare…

E’ il quotidiano Il Tempo che si occupa di informare su un passaggio fondamentale della vita del paese [sic] ma assai più importante per la vita di Di Maio, ovvero dei senatori grillini e del loro testo nel quale evidenziano “la necessità di ancorare il Movimento a un’area riformista” e di un “Movimento 5 Stelle” che “dovrà essere guidato da un organismo collegiale democraticamente eletto”. il quotidiano cita fonti grilliche da Palazzo Madama e parla di fiudcia confermata [sic] a Luigi Di Maio che deve passare dalle forche caudine delle dimissioni, preparare il suo discorso da grande statista (ci sarà da ridere) e dare il suo generoso assenso alla nuova fase democratica [sic] del M5S. I senatori si affrettano a sottolineare che ciò che si chiede è la “non sovrapposizione tra incarichi di governo e organizzativi” interni. Insomma stanno sposando le pippe dell’odiato PD ora prezioso alleato di governo.

Dunque la morte politica di Luigi Di Maio è sempre più vicina, e molto prima di quanto si aspetti il barbuto componente della diarchia – quello più giovane – lo chiamano Casaleggio, quello dello stile di vita francescano, diciamo, farà la stessa fine. Perché il M5S come l’hanno venduto non è mai esistito, era un’altra cosa. Ed è bene che i sappia cos’era. Poi ci sarà tempo per confermare ciò che diventerà. Sua sopravvivenza permettendo.

La morte politica di Luigi Di Maio è sempre più vicina.Questo e' quello che succede mettendo l'incompetenza al potere! Persone che hanno creduto a una chimera truffaldina e ignorante.

