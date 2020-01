LA POLITICA È UNA COSA SERIA CHE RICHIEDE COMPETENZA ED ESPERIENZA. NON VOGLIAMO SOSTITUIRCI AI PARTITI – LA NOSTRA PROSSIMA BATTAGLIA? LA DEMOCRAZIA DIGITALE…”

“Io sono un moderato di sinistra, ma le Sardine no” Mattia Santori, leader delle Sardine, intervistato dalla Stampa. Esclude la trasformazione del movimento in partito, “ma può essere che qualcuno che ha partecipato a questo risveglio di coscienze decida di entrare in politica”

Quando la politica, quella vera, entra in crisi profonda, il teatro politico si trasforma in un palcoscenico da baraccone, dove ogni buffone da fiera di paese diviene protagonista.

Questo Santori si è esibito ancora una volta in contorsionismi mentali, fini a sè stessi e privi di qualsiasi contenuto prospettico per il futuro di questo Paese. Contorsionismi malcelati dietro l’utilizzo di un linguaggio pesudofilosofico, il cui significato è degno della migliore “supercazzola” di tognazziana memoria.

Evidente anche l’incapacità di questo buffone da palco di costruire un copione coerente, non essendo neppure in grado di proteggere i suoi strampalati monologhi da evidenti contraddizioni.

“Io sono un moderato di sinistra, ma le sardine no”, egli afferma.

Ed allora sorgono immediate un paio di domande: le sardine sono anche di destra? Oppure sono di sinistra ma possono essere anche “non moderate”, cioè violente ed antidemocratiche?

Ed ancora, ammette che “nelle città in cui (la lega n.d.r.) ha vinto sappiamo da chi ci vive che c’è un’attenzione diversa ai temi sociali, alla cultura, alle associazioni”….quindi, sta dicendo che la sinistra non ha saputo offrire – a quei cittadini – le stesse attenzioni?

L’obbiettivo è non far vincere Salvini, fargli subire uno smacco e dare inizio ad un’ inversione di tendenza.

Bene, ma in cosa cosisterebbe questa “inversione”, in termini pratici di vita quotidiana in quelle periferie disagiate?

Risposta: “L’incontro delle Sardine in programma a marzo sarà un momento per decidere quale direzione prendere, quale struttura darci. Si sta avvicinando una nuova fase, più propositiva, dove sceglieremo temi e battaglie”.

Ma come, mobiliti decine di migliaia di persone in piazza e non hai ancora un’idea di quali sono gli obbiettivi del movimento che hai creato, tanto che a marzo prossimo “deciderete quali”?

Vuoi che l’avversario perda, ma non sai ancora bene cosa offrire in alternativa ai tuoi concittadini?

Oppure pensi che i disoccupati, o gli operai che quotidianamente perdono il loro posto di lavoro, vivranno felici all’idea di scendere in piazza la domenica a cantare “bella ciao”?

Infine, la grande idea…..la “democrazia digitale”!

Un tema già visto e sentito dai 5 Stelle, sai che novita!

Con questo le Sardine intendono forse riproporre l’abolizione della democrazia rappresentativa, a favore di quella diretta?

Ci ha già provato Casaleggio.

Mattia Santori….Dio ci salvi da simili buffoni!

PS: Se il 60% del consenso avviente attraverso i socials, non sarebbe il caso di utilizzare massicciamente questi mezzi per promuovere, veicolare, fare “Cultura”, prima ancora che “consenso”? Non sarebbe questa una vera rivoluzione? Già, la Cultura, che roba è?

LA POLITICA È UNA COSA SERIA CHE RICHIEDE COMPETENZA ED ESPERIENZA. NON VOGLIAMO SOSTITUIRCI AI PARTITI – LA NOSTRA PROSSIMA BATTAGLIA? LA DEMOCRAZIA DIGITALE…"

