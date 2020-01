Marattin è un politico di valore Italia Viva orgogliosa di avere un uomo cosi !!!!!!

“Con il tempo, diventa una posizione accettata da tutti”.

Come sapete, quando qualche esponente di Italia Viva esprime una posizione su un provvedimento governativo per migliorarlo o renderlo più efficace, viene sempre additato come “ricattatore”, “rompiscatole”, “colui/colei che tira la corda”, “che vuole sostituire Conte con Renzi”, ecc ecc. Oppure, se è più fortunato, solo uno/a “in cerca di visibilità”.

È stato così per l’aumento dell’IVA, per le tasse sul gasolio, per le tasse sui telefonini, per la cedolare secca sugli affitti, per la tassa sulle auto aziendali, per la plastic tax, per la sugar tax, per la riforma dell’IRPEF, per la prescrizione, per autostrade.

E per il decreto sulla Banca Popolare di Bari: per il quale avevamo chiesto di condizionare l’intervento pubblico alla trasformazione della banca in Società per Azioni, abbandonando quindi la governance vecchia e inadeguata che aveva permesso al vecchio management di portare, indisturbato, la banca al dissesto.

Ci fa piacere che ora, come per tutti i casi che ho prima menzionato, la nostra non sia più solo l’opinione di qualche rompiscatole o ricattatore “in cerca di visibilità” ma – invece – una posizione accettata da tutti.

Ci vuole pazienza, nella vita. Luigi Marattin

Sempre piacevole ascoltare Marattin che parla con cognizione di causa. Purtoppo le critiche si basano sul pregiudizio dato dalla sua appartenenza a Italia Italia Viva. Fosse dei 5S sarebbe osannato come non mai!