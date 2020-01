CARI MEDIA NON TUTTI MA UNA BUONA PERCENTUALE:Quando la storia si incaricherà di analizzare questo periodo storico, la categoria dei giornalisti ne uscirà come una delle maggiori responsabili. Responsabili di non aver fermato l’orda di falsità, offese, attacchi gratuiti di cui le loro trasmissioni sono quotidianamente intrise. Il battibecco, l’attacco personale, il livore sotteso. Tutto a discapito di una informazione corretta, responsabile di una dialettica politica capace di far comprendere allo spettatore le ragioni dell’uno e dell’altro. E in tutto questo bailamme, l’elettore, sempre più decerebrato e perennemente in cerca di abbeverarsi alle cialtronerie dell’imbonitore di turno, si incammina a grandi passi verso un mondo di miseria in ogni ambito della sua vita. Della nostra vita.

PICCOLO ESEMPIO: Per quale motivo un gruppo di potere paga questi prezzolati del fatto QUOTIDIANO redazione,scriventi,querele,affitti,maestraenze…….se non vende copie del giornale. Cioè ,ogni mese costa milioni di euro,in perdita. Scopo di questo giornale,fare in modo che Matteo Renzi esca dalla scena politica. Una volta uscito, questo gruppo pensa di riprendersi i suoi soldi e anche di più’. Come ? In che modo ? Chi sono ? Solo pochi GIORNALISTI se lo stanno chiedendo, tra questi quelli del Foglio, Sansonetti, Turani, Enzo Puro, Macilenti. Chiedo loro scusa se ne ho dimenticati alcuni.

