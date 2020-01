ABBIAMO FATTO BENISSIMO A SCAPPARE , MEGLIO POCHI MA BUONI. NON SONO D’ACCORDO SU NULLA RIUNIONI SU RIUNIONI PER NON DECIDERE NULLA. Il problema del Pd è che non sa più nemmeno come dividersi Riformisti a favore del memorandum libico e rivoluzionari a favore di Di Maio: il dibattito interno ai democratici è anacronistico e autocontraddittorio. Non basterà un conclave.

È evidente che da quando Matteo Renzi ha deciso di abbandonare il Pd non c’è stato un giorno di tregua. La nascita di Italia Viva, ha rotto i soliti vecchi schemi della sinistra. Ma noi non ci fermiamo. Anzi raddoppiamo. Perché siamo riformisti, perché siamo quelli che credono che la sinistra sia cambiamento, non conservazione, perché scommettiamo sull’Italia del 2029, perché siamo RENZIANI, orgogliosi di esserlo.Avanti!

A livello economico crescono i riconoscimenti per ciò che è stato fatto in passato. Meglio tardi che mai, si potrebbe dire. Qui un bellissimo articolo de “il Sole 24 Ore”, qui persino il “Corriere della Sera” ammette che con il Jobs Act e senza articolo 18 i licenziamenti sono diminuiti, i posti di lavoro aumentati.

Ora la sfida è quella del Piano Italia Shock per sbloccare i cantieri, i troppi cantieri che la burocrazia sta fermando. L’Italia vede rallentare molti indicatori. Noi abbiamo fatto bene a bloccare le elezioni e dunque l’aumento dell’IVA e un governo sovranista per cinque anni. Ma bisogna darsi una smossa e rilanciare sui cantieri, sui posti di lavoro, sulla crescita. Noi ci siamo, pronti a fare la nostra parte, pronti a dare una mano. E tante idee.

Siamo un partito nuovo, fatto di persone che credono nella necessità di una forza #liberale e #riformista. Siamo #ItaliaViva .

