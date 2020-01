COFFERATI VA A I GIARDINETTI CON D’ALEMA BERSANI BERTINOTTI VENDOLINO E CIVATI

A sinistra servono contenuti, non nuovi contenitori. Sergio Cofferati politico

Caro Cofferati,con uno come te e soci, che fa la sottile distinzione tra ” contenuto e contenitore”,sic,le destre campano cent’anni.Fatti una domandina : perchè in 73 anni di Repubblica,mai uno di ” sinistra” è potuto sedere a Palazzo Chigi,salvo Baffino ” rosso”, che ha fregato la seggiola al democristiano Prodi ed è durato solo poco più di un anno? Sarebbe il caso che vi mettiati tranquilli in panchina? Di come sono fatti gli italiani,voi non avete mai capito niente,ecco perchè non siete stati mai in grado di arrivare a governare da soli,signori di ” sinistra” ( da intendere sia come sostantivo che come aggettivo).Mi fermo qua.

La fine dell’età industriale in Occidente, con la conseguente scomparsa della classe operaia e del proletariato, ha sottratto alla sinistra l’oggetto primario della sua azione.

In un Paese di forte tradizione cattolica quale è l’Italia, il piddì non ha resistito alla tentazione (come del resto LEU ed altri inconsistenti rimasugli dell’ex PCI) di sostituire alla classe operaia i «poveri», intendendo con essi tanto il lumpenproletariat (già condannato e combattuto da Marx in quanto serbatoio di consensi della destra più sanguinaria e retriva) che gli immigrati clandestini, privi di risorse legali con le quali poter sopravvivere e pertanto in gran parte schiavizzati e/o dediti alla criminalità.

Così, rincorrendo i«poveri» (che in Italia non rappresentano fortunatamente più del 3% della popolazione) quello che un tempo era il partito dei lavoratori è pian piano scivolato verso l’ultradestra cattolica delle dame di San Vincenzo, dei Lions e dei Rotary, ponendosi in concorrenza diretta con la Chiesa e con movimenti pauperistici e neofrancescani come quello dei devoti di Beppe Grillo.

Ma se gli operai non costituiscono più una «classe», perché ormai differenziati da specializzazioni che rendono particolari e non più unitarie le loro problematiche sul lavoro, esistono comunque, come ben intuisce Cofferati, giganteschi problemi legati alla transizione dall’occupazione generica a formazione zero al lavoro qualificato: insindacalizzabile il secondo, in via di scomparsa il primo.

La progressiva estinzione dei lavori a formazione zero (l’avvitabulloni, il lucidalegni), un tempo asse portante del modo di produzione industriale, ha creato una massa di inoccupati difficilmente reinseribili in un mercato del lavoro che richiede oggi tecnicità e professionalità sempre più complesse ed evolute.

I paesi più avanzati hanno risposto creando dal nulla nuovi mestieri a formazione zero, destinati ad occupare chi non dispone di una pur minima scolarizzazione. In molti Stati USA è in atto la raccolta differenziata dei rifiuti a valle, con un gran numero di occupati addetti alla separazione del materiale raccolto. Ovunque è in ascesa la guardiania: da quella alle sedi di attività e residenze private a quella di edifici pubblici quali scuole, istituzioni, ospedali. Altra occupazione la si ricava nel settore del decoro urbano: dalla pulizia dei muri vandalizzati dai graffiti alla cura del verde e della segnaletica.

Un piddì che voglia cessare di essere un peso e rendersi finalmente utile alla società, dovrebbe necessariamente ripartire da qui: da una severa analisi dei modi di produzione del terzo millennio, delle nuove esigenze di formazione e istruzione, della impellente necessità di trovare sbocco alla richiesta di occupazione da parte di chi è talmente sottoformato che neppure è in grado di parlare, leggere o scrivere nella nostra lingua.

Per un Paese arretrato come il nostro, la strada non è difficile: basta copiare il meglio da chi queste problematiche le ha da tempo già affrontate e risolte.

COFFERATI VA A I GIARDINETTI CON D’ALEMA BERSANI BERTINOTTI VENDOLINO E CIVATI ultima modifica: da

