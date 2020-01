Le primarie per scegliere il candidato del centrosinistra alle regionali. Politica, economia. Si può permettere il Pd di scommettere sul governatore uscente?

Il modello Emiliano, un situazionista al governo della Puglia. “Non c’è nessuno che conosce meglio di me questa regione e non c’è nessuno che ha commesso gli errori che ho commesso io, dunque sono l’unico che può correggerli”. L’autodenuncia di Michele Emiliano, magistrato-governatore situazionista della regione Puglia, ex iscritto al Pd per volontà del Csm, s’è compiuta di fronte al plaudente pubblico di Taranto, accorso pochi giorni fa per salutarlo in attesa delle primarie di oggi, domenica 12 gennaio.

MA! I vertici del Pd regionale sono con lui, compresi quei sindaci indicati come fulgido esempio di un progressismo meridionale in grado di ribaltare – così dicono gli ottimisti – i luoghi comuni sul Mezzogiorno, politico e non. Da Antonio Decaro, sindaco di Bari, a Carlo Salvemini, sindaco di Lecce. Si sono fatti vedere tutti in campagna elettorale al fianco di Emiliano, il che dunque fa sorgere qualche dubbio sul fulgido esempio e il progressismo eccetera eccetera di cui sopra. In silenzio anche il Pd nazionale, che sul modello Emiliano tace costantemente.

Eppure, in questi anni, il magistrato in aspettativa ha dato più di un motivo per intervenire o quantomeno per far alzare un sopracciglio alla timida segreteria Zingaretti. Dalla gestione dell’Ilva ai vaccini, dal Tap alla Xylella. Non c’è questione pugliese sulla quale Emiliano non si sia mosso con il passo deciso del situazionista, prendendo una posizione e cambiandola dopo ore, giorni o pochi mesi. Per non parlare dei risultati alle elezioni: il Pd pugliese è un disastro e Emiliano ne è il più autorevole rappresentante. Basta dare un’occhiata al curriculum del magistrato per vedere che si scrive Emiliano ma si legge Puglia, e viceversa: per dieci anni, dal 2004 al 2014, è stato sindaco di Bari; nel 2007 è stato eletto segretario regionale del Pd e c’è rimasto fino al 2009, poi dal 2009 al 2014 è stato presidente regionale del Pd. Non esiste in Puglia un politico di centrosinistra così longevo e potente. E neanche uno in grado di compiere simili disastri politici, come lo stesso Emiliano ha ammesso. E i risultati si vedono. Alle Europee il M5s è arrivato primo con il 26,29 per cento, come alle Politiche, seguito da Lega al 25,28 (cinque anni fa era allo 0,6 per cento), mentre il Pd è arrivato solo terzo con il 16,64 (sotto anche la media dell’Italia meridionale, ferma al 17,85, e ancora più sotto il risultato nazionale, pari al 22,69 per cento). Al sud il Pd pugliese non ha eletto neanche un europarlamentare. Ma Emiliano, dicono i vertici del Pd, regionale e nazionale, può continuare a governare.

Quell’Emiliano che contiene moltitudini, nel senso che dice tutto e il contrario di tutto. E, attenzione, in molti casi, nel suo dire tutto e il suo contrario, riesce comunque a mantenere una posizione discutibile. Sui vaccini, ben prima che se ne occupasse il governo di Paolo Gentiloni con il decreto Lorenzin, due consiglieri regionali, Fabiano Amati del Pd (oggi candidato alle primarie contro Emiliano e sostenuto anche da Carlo Calenda) e Sabino Zinni della lista Emiliano sindaco di Puglia, avevano promosso una legge regionale per introdurre l’obbligo vaccinale in Puglia. Quando poi la questione è diventata nazionale, Emiliano ha incontrato una delegazione di No Vax e definito il decreto vaccini di Beatrice Lorenzin un “errore politico molto grave”, offrendo il sostegno della regione a eventuali ricorsi contro la legge, che secondo lui avrebbero avuto “buone prospettive di successo”. “Perché la legge ha molti errori, molti ‘vulnus’ e punti di eccesso che potrebbero lasciare alla Corte la possibilità di modificare, in tutto o in parte, gli errori commessi dal Parlamento”. Insomma, Emiliano, situazionista uomo di legge, stava offrendo una consulenza legale gratuita ai cittadini contrari alla copertura vaccinale. Una settimana dopo, però, ha cambiato idea: “Posso solo giudicare se una legge è fatta bene o è fatta male e io mi sono limitato a dire che la legge non è scritta benissimo”. Insomma, “io dei vaccini parlo solo con i giuristi, non posso parlarne con i medici non avendo competenze in materia”.

L’approccio di Emiliano è lo stesso su numerose questioni della regione Puglia: parla di cose che non conosce, ma in abbondanza. Poi, a un certo punto, essendo lui un situazionista (e il situazionista è per definizione senza memoria, non perché la rifugge ma perché semplicemente non ne ha), cambia idea e difende quella nuova con la stessa intensità della precedente. Prendiamo la Xylella. “Dal 2013 al 2016 non è stato fatto nulla, anni persi mandando la palla a Roma, dove però la palla è stata nascosta. Mi riferisco anche al piano Silletti”, ha detto Emiliano lo scorso agosto. Peccato che il piano del generale Silletti, mai attuato, sia stato ostacolato in qualsiasi modo, al punto che nel 2015 lo stesso generale è stato pure indagato dalla procura di Lecce (salvo poi ottenere l’archiviazione dopo ben 4 anni).

Il piano del commissario straordinario Giuseppe Silletti prevedeva una strategia di contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa e il conseguente abbattimento mirato degli ulivi malati per evitare il contagio: “Un provvedimento di queste proporzioni e che a noi sembra sproporzionato. Per il vero, come noto, a noi sembra sproporzionato anche il taglio delle piante malate perché pensiamo che sia necessario trovare la maniera di curarle”, diceva Emiliano nel luglio 2015. A ottobre dello stesso anno, un nuovo aggiustamento di rotta, parlando con gli agricoltori: “Semmai qualcuno ha elementi per dire che la Xylella non esiste lo dica, altrimenti le linee guida dell’Ue prevedono la quarantena e gli abbattimenti degli alberi. E su questo la Regione non può che obbedire alle leggi. Non ci sono alternative”. A novembre poi è diventata colpa dell’Unione europea, con Emiliano tornato a mettere in discussione il piano di eradicazione degli alberi malati: “La Xylella non è nata in Puglia, ma è stata importata dall’estero, a causa degli errori dell’Ue nel predisporre gli embarghi delle piante ornamentali provenienti dal sud America. Speriamo si riesca a trovare una cura che non passi solo dalla eradicazione degli alberi. Perché questa è una misura al limite dell’insopportabile dal punto di vista dei sentimenti, naturalistico, ma soprattutto temiamo possa non essere sufficiente”.

Emiliano, lo stesso che ad agosto del 2019 s’è lamentato degli anni persi per strada sulla vicenda Xyella, a dicembre 2015 esultava alla notizia dell’inchiesta della procura di Lecce che aveva bloccato il piano Silletti (“una liberazione”, disse): “Finalmente avremo a disposizione dati tecnici e investigativi per discutere con l’Unione Europea della strategia finora attuata per contrastare la Xylella, fondata essenzialmente sull’eradicazione di massa di alberi malati e sani”. Insomma dal 2015 a oggi, Emiliano ha distribuito le colpe un po’ a tutti, tranne che a se stesso. Ue, governo. Poi, nel 2018, l’Italia è stata deferita alla Corte di giustizia e il magistrato governatore ha di nuovo cambiato rotta: “Chiediamo al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, che è ministro dell’Agricoltura ad interim, un decreto legge immediato che ci consenta di rispettare le direttive europee e il decreto Martina, per accelerare le procedure di abbattimento degli alberi infetti”. Emiliano, situazionista senza memoria, ha pure inaugurato per la seconda volta il Frecciarossa che fa tappa a Taranto e che aveva soppresso, come ha raccontato Annarita Digiorgio sul Foglio martedì scorso, prima spiegando che non era un treno indispensabile, e poi, una volta ripristinato, precisando che la fermata a Taranto è “un’importante connessione per la città”.

Le primarie per scegliere il candidato del centrosinistra alle regionali.

