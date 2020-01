Mattia Santori: “Al Governo chiediamo discontinuità” CAZZO CHE IDEONA!

Mattia Santori: “Al Governo chiediamo discontinuità” Il leader delle Sardine a Mezz’ora in più: “Sui decreti Sicurezza sembra di essere tornati al conflitto di interessi ai tempi di Berlusconi, quando la sinistra al Governo non faceva la legge”

Mattia Santori: “Al Governo chiediamo discontinuità” ……… azz…proprio un linguaggio nuovo finalmente una cosa mai sentita prima…..i partiti di governo si stanno accorgendo che le tanto amate sardine attingono dal loro stesso bacino elettorale e che quindi non sono un valore aggiunto ma un concorrente temibile …… e che per di più vogliono dire la loro……..ciaone sarde…..Gattopardismo allo stato puro, estrema povertà di contenuti, slogan vuoti di quelli che l’ideologia mainstream è coartata a ripetere a pappagallo, non mi piace neanche dal punto di vista antropologico,

E la prescrizione alla sardina piace! Chiedere? Andate. Prendete i voti visto che siete tutto e il contrario di tutto e poi vediamo quanti voti prende te miei cari e quanto potete chiedere…..

Gli do un bel cinque quando dice! L’altro giorno Gualtieri, (non ricordo in che occasione), disse che avevano ripreso il paese per i capelli. Mi domando il perchè non abbiano ancora abrogato i decreti sicurezza, quota 100 e il r.d.c.. I primi, promossi da Salvini sono stati bombardati giornalmente dalla stampa come il ritorno del fascismo, ma ancora non sono stati tolti, e perchè?

Perché sanno che il paese in larga parte è contro di loro, sanno che se si vota si ridimensionerebbero pesantemente. Salvini non avrebbe senso di esistere se non si vivesse in un sistema che per stare in piedi ha bisogno di una continua compressione di diritti e salari.

E’ questo il problema di fondo, la gente è stanca di vivere per sopravvivere, e non saranno le balle dell’opposizione o del governo a far cambiare idea a chi si sta svegliando. La verità è che negli ultimi 20 anni abbiamo vissuto con 2 partiti, pd e fi + satelliti, che a parte cambiare i puntini sulle i, non hanno mai contestato il sistema che ci ha impoverito, anzi lo hanno incentivato.

COMUNQUE NON CONTA UN CAZZO CIO CHE DICE QUESTO BAMBOCCIONE. Sto bamboccione in tv a pontificare del nulla, a emettere sentenze a destra e sinistra? E questi conduttori che se lo contendono come un oracolo, pensando di avere a che fare con chissà che leader o genio della lampada. RAPRESENTA: Una casa per un popolo di sinistra smarrito e confuso che da anni si vede offeso e dimenticato da dirigenti boriosi, ignoranti e incapaci di analisi e proposte su come sia trasformata la società e la stessa sinistra.

Le sardine HANNO SOLO UN MERITO sono nate per dare la sveglia ad una parte della popolazione che, parzialmente a ragione,si è chiusa alla politica lasciando spazio a Salvini che potrà tornare nel suo guscio neo-fascista solo se più gente andrà a votare.Avanti così SARDINE in piazza con voi mi sono sentito come un tempo:al sicuro in mezzo a belle persone e partecipe.CI RITROVIAMO TUTTI ALLE URNE E DIMOSTRIAMO CHI SIAMO PER L’ITALIA E CON ITALIA VIVA A PARTIRE DALLE REGIONALI DEL EMILIA ROMAGNA PER BONACCINI.

Mattia Santori: "Al Governo chiediamo discontinuità"

