NON FATELO SAPERE AL ZINGARETTI. CI RIMARREBBE MALE. PORELLO

Le frasi di Zingaretti sul PD che, secondo lui, sta facendo la campagna a favore di Bonaccini in splendida solitudine vanno inquadrate in una situazione di nervosismo arrivato a livelli mai visti in cui come evidenziano le critiche degli avversari Bonaccini tende un po a nascondere il PD, e fa bene. Innanzitutto perché vuol ricordare che si tratta di decidere il governo della Regione Emilia e Romagna e non del paese. Che si tratta di decidere tra lui e la Bergonzoni. E per far dimenticare la venuta di Zingaretti a Bologna con quelle uscite velleitarie da capopolo che batteva i pugni sul tavolo per annunciare la presentazione di una legge sullo ius soli. Di cui non si è saputo più nulla e per cui ancora l’altro giorno Mieli lo derideva dalla Gruber. E Zingaretti ha capito che è così. Zingaretti va nascosto se si vuole avere chance di vincere in Emilia e Romagna. Zingaretti è ormai avvinghiato in un abbraccio mortale e mortifero con Conte, Di Maio e i Cinquestelle. Bonaccini, che secondo i dettami della Ditta che da Roma pontifica di abolizione del Job Act e di un ritorno al passato è praticamente un eretico, uno che ogni tre parole cita “fare impresa” che è poi la cifra identificativa della tradizione delle sinistre in Emilia attraverso le Cooperative e le piccole e medie imprese. E per questo va ricondotto nella gabbia retorica della Ditta. Neanche si può escludere che Zingaretti abbia anche paura che se Bonaccini vincesse potrebbe anche insidiare la sua segreteria. Ricordiamoci poi che oltre Italia Viva anche Azione di Calenda e + Europa sostengono Bonaccini. Al contrario dei Cinquestelle.

