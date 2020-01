Renzi: “Se il Pd pensa di aprire alle Sardine e alla Cgil ci apre un’autostrada” Il leader di Italia Viva: “Spostandosi sulla piattaforma di Corbyn o di Sanders si perde. Noi siamo un’altra cosa: radicalmente riformisti. In bocca al lupo a ciò che verrà dopo il Pd”

Come avrà preso Matteo Renzi l’annuncio di Zingaretti sullo scioglimento del Pd? Il senatore leader di Italia Viva ormai il Partito Democratico se lo ho lasciato alle spalle, e infatti sostiene di essere “l’ultimo a poter parlare del dibattito del Pd”. Ma sostiene comunque di avere “rispetto per Zingaretti e i suoi: se pensano che la soluzione sia davvero aprire alle Sardine, alla società civile recuperando il rapporto con la Cgil o assorbendo LeU, noi Italia Viva non saremo in difficoltà. Anzi ci si apre un’autostrada. Spostandosi sulla piattaforma di Corbyn o di Sanders si perde. Noi siamo un’altra cosa: radicalmente riformisti. In bocca al lupo a ciò che verrà dopo il Pd. Italia viva sarà una casa accogliente per tutti i riformisti”.

Siamo nati da tre mesi – osserva l’ex segretario del Partito democratico – Faremo la prima assemblea nazionale a febbraio. La nostra è una maratona, non sono i 100 metri: Italia viva sorprenderà anche i pessimisti. Anche perché nel merito la cronaca politica ci sta dando ragione su tutto. A cominciare dal Jobs Act”. Sul governo, RENZI spiega: “Passate le regionali in Emilia il governo deve sbloccare i cantieri con Italia Shock e rilanciare la crescita. Ci sono 120 miliardi di euro bloccati dalla burocrazia, è inspiegabile aspettare ancora: a febbraio presenteremo la nostra proposta. Abbiamo fatto un governo per salvare l’Italia dal sovranismo di Salvini, ma non basta essere contro. È dunque fondamentale che l’esecutivo cambi passo sulla crescita. Con sussidi come il reddito di cittadinanza o misure come Quota 100 l’Italia si è fermata, la crescita si è azzerata. Bisogna ripartire subito”.

Renzi: “Se il Pd pensa di aprire alle Sardine e alla Cgil ci apre un’autostrada” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo