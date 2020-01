AMICI DI ITALIA VIVA! La strada è in salita ma questo era scontato. Bisogna avere pazienza e lavorare sodo tutti insieme verso un unico obiettivo. Renzi e sempre Renzi e sempre solo con lui. È l’unico politico italiano degno di questo nome e il suo progetto (che poi è anche il nostro) è rivoluzionario e richiede tempo. Poi abbiamo tutti contro ed infine credo anche io che i sondaggi non siano veritieri.

Ultimamente ho letto diversi post di amici di ITALIA VIVA scoraggiati, dubbiosi, critici…….addirittura alcuni pentiti, tutto per via dei sondaggi non molto incoraggianti. Premetto che credo che molti di questi sondaggi siano farlocchi, ma è vero che non stiamo crescendo come sperato. Io sono renziano convinto, ma non sono un talebano, quindi non mi permetto di criticare e condannare chi ha dubbi. Voglio solo fare una considerazione basandomi sulla mia esperienza. Io ho lasciato il PD prima delle Europee aspettando con ansia che anche Renzi facesse una scelta e formasse una nuova casa per tutti noi, però quando l’ha fatto inizialmente sono rimasta spiazzato e dubbioso. Ero sconcertato dalla tempistica della scelta dal momento che proprio lui aveva fatto nascere questo governo, avevo paura più per Renzi che per noi, dal momento che lui si stava giocando tutta la sua credibilità di politico, sapevo che, chi era uscito dal PD aveva fatto sempre una brutta fine. Perciò mi sono preso un periodo di riflessione. Mi sono voltato indietro a guardare cosa avevo lasciato…..un partito che non esisteva più (PCI) e un altro che non era mai nato veramente così come era stato concepito (PD) e che, comunque non mi rappresentava più, una sinistra arcaica, conservatrice, che aveva tentato di uccidere il suo figlio migliore.MATTEO RENZI…….quindi per questo nessun rimpianto. Altri partiti che mi potessero rappresentare, che portassero avanti la visione politica di Renzi e il suo riformismo non c’erano, quindi la scelta di aderire a ITALIA VIVA è stata logica e automatica. Ora vi chiedo, pensavate che sarebbe stato facile, che sarebbe stata una strada tutta in discesa, che in poco tempo avremmo conquistato il mondo? Non lo credo, non voglio insultare la vostra intelligenza. Noi siamo nati da poco, in più abbiamo tutti i media contro che o ci criticano o ci ignorano. In più, come sappiamo bene, ogni volta che Renzi si fa sentire arrivano improbabili inchieste, fake news, critiche aspre in tutti i talk show. Quello che vorrei dirvi è che dobbiamo avere pazienza, anche perché Renzi ci ha detto che da ora molte cose cambieranno…….avremo sedi dove ritrovarci, batteremo i territori, lui in primis girerà l’Italia, porteremo proposte importanti in Parlamento. Quindi animo gente, non molliamo ora perché adesso finalmente abbiamo la nostra casa, finalmente liberi di esprimere le nostre idee senza persone che ci remano contro come è stato nel PD, liberi di costruire insieme al nostro leader un futuro riformista, liberal democratico e europeista. Non possiamo abbandonare ora chi ha creduto in noi, chi per darci una casa ha messo in gioco tutto il suo futuro politico e la sua credibilità…….perché parliamoci chiaro, se va male noi potremo o tornare indietro o votare qualcun altro, ma MATTEO NO, lui se stavolta non funziona, va a casa e noi e il nostro Paese avremo perso DEFINITIVAMENTE l’unico politico che è degno di essere chiamato così. IL MIGLIORE! #WITALIAVIVA #IOSTOCONMATTEORENZISEMPRE

Ultimamente ho letto diversi post di amici di ITALIA VIVA scoraggiati, dubbiosi, critici…….addirittura alcuni pentiti, tutto per via dei sondaggi non molto incoraggianti.#WITALIAVIVA #IOSTOCONMATTEORENZISEMPRE ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo